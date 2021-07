EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

DERNIER BILAN 18h45

PLANÉTAIRE

Cas: 187 722 824

Morts: 4 047 597

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 911 823

Morts: 607 754

CANADA

Ontario: 547 409 cas (9258 décès)

Québec: 375 969 cas (11 231 décès)

Alberta: 232 536 cas (2310 décès)

Colombie-Britannique: 148 187 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 943 cas (1163 décès)

Saskatchewan: 49 304 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1407 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 480 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 421 447 (26 450 décès)

NOUVELLES

21h24 | Déconfinement: les propriétaires de bars s’impatientent

Les propriétaires de bars crient à l'injustice: alors que les autres secteurs profitent de nouveaux assouplissements, leurs heures d'ouverture sont toujours limitées et la règle des deux mètres de distance s'applique dans leurs établissements.

20h53 | La pandémie a favorisé les branchements Internet en région

La grande majorité des ménages du Bas-Saint-Laurent ont maintenant une connexion Internet, d’après ce qu’a indiqué l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval, en début de semaine.

20h20 | Vaccination et variant Delta: des réponses à certaines interrogations

Alors que la pandémie de COVID-19 semble avoir entamé une recrudescence de cas dans plusieurs pays, notamment en raison du variant Delta, et que les campagnes de vaccination suscitent certaines interrogations, la pharmacienne Diane Lamarre répond aux différentes préoccupations de la population.

19h57 | Au secours des panneaux de plexiglas bientôt inutiles

Des entreprises du Québec commencent à lever la main pour donner une seconde vie aux tonnes de plexiglas qui pourraient être abandonnées par les commerces après la pandémie.

19h50 | Un nouveau mouvement au Québec: «Ici, je porte le sourire»

Un nouveau mouvement prend de l'ampleur au Québec. Des entrepreneurs installent dans l'entrée de leur commerce une nouvelle affiche: «Ici, je porte le sourire».

19h03 | Le Vaccibus en action à Longueuil

Le Vaccibus s'est déplacé pour la première fois mardi dans un parc de l'arrondissement Greenfield Park à Longueuil. Des dizaines de personnes faisaient la file pour se faire vacciner dans cet autobus du réseau de transport de Longueuil transformé en clinique de vaccination.

17h10 | Personnel de la santé non vacciné: «changez de métier», clame un médecin

Les soignants qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19 devraient carrément changer de métier, juge un médecin français dans la foulée de l’obligation de la vaccination pour le personnel de la santé en France.

16h13 | Malte renonce à fermer ses frontières aux non-vaccinés, quarantaine obligatoire

Malte a renoncé mardi à fermer ses frontières aux personnes non vaccinées contre la COVID-19, à quelques heures de l'entrée en vigueur de cette mesure annoncée vendredi, leur imposant en revanche une quarantaine.

15h18 | Pas de vaccination obligatoire en vue, dit Trudeau

La campagne de vaccination va assez bien aux yeux du premier ministre Justin Trudeau pour que celui-ci écarte l’idée d’obliger la population à se faire vacciner, même s’il estime qu’il «reste beaucoup de travail à faire avant d’avoir un automne beaucoup plus normal».

15h05 | COVID: nouvelles mesures au Groenland après l'apparition d'une éclosion

Retour du masque dans les lieux publics et jauge dans les restaurants et boutiques: de nouvelles mesures sanitaires s'appliquent à partir de ce mardi au Groenland après l'apparition d'une éclosion dans cette immense île arctique qui ne comptait jusque là que peu de cas de COVID-19.

14h59 | Rebond de l'épidémie en Afrique, plus de 6 millions de cas recensés

Plus de six millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés en Afrique depuis le début de la pandémie, actuellement en plein rebond sur le continent avec un nombre moyen record de contaminations, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels mardi.

14h31 | La moitié des Canadiens admissibles doublement vaccinés

La moitié des Canadiens admissibles ont désormais reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19, tandis que le nombre de nouveaux cas demeure stable au pays.

14h21 | La chanteuse Olivia Rodrigo va aider la Maison-Blanche pour la vaccination des jeunes

L'adolescente vedette de la chanson américaine Olivia Rodrigo sera l'invitée de Joe Biden à la Maison-Blanche mercredi pour participer à la promotion de la campagne de vaccination contre la Covid-19 chez les jeunes, a annoncé la présidence américaine mardi.

13h15 | «C’est souvent la maison des fous dans Astérix»

Deux Françaises établies à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix depuis quatre ans, coincées en France depuis plus de deux semaines, reçoivent l'appui de leur député fédéral.

12h24 | Surdoses : des milliers de morts de plus que prévus en marge de la pandémie

Près de 3700 Canadiens de moins de 65 ans de plus que prévu sont décédés d’une intoxication accidentelle entre mars 2020 et avril 2021, en marge de la pandémie de COVID-19, révèle une étude de Statistique Canada publiée lundi.

11h38 | La modification génétique pour bloquer la multiplication du coronavirus dans les cellules

AFP

Des chercheurs sont parvenus à empêcher, en laboratoire, la réplication du coronavirus dans des cellules humaines en utilisant la technique d'édition du génome Crispr, selon une étude publiée mardi, qui pourrait ouvrir la porte à de nouveaux traitements contre la COVID-19.

Les scientifiques australiens ont utilisé une enzyme qui se lie à l'ARN du virus et dégrade la partie du génome dont il a besoin pour se répliquer à l'intérieur des cellules, l'empêchant ainsi de se multiplier et d'aller infecter d'autres cellules.

11h24 | Relâchement des restrictions en Écosse, mais le masque reste en place

AFP

Les restrictions contre le coronavirus seront fortement assouplies dès lundi en Écosse, mais le port du masque y restera obligatoire, contrairement à l'Angleterre, a annoncé mardi la première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

La cheffe du gouvernement local de cette province britannique de 5,5 millions d'habitants a voulu adopter une approche plus prudente que celle du premier ministre britannique Boris Johnson.

11h | 54 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 54 cas de COVID et aucun décès, portant le total à 375 969 personnes infectées et 11 231 morts depuis le début de la pandémie.

Lors du dernier bilan, vendredi, la province recensait 52 infections et aucun décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 JUILLET 2021

- 375 969 personnes infectées (+54)

- 11 231 décès (-)

- 85 personnes hospitalisées (-3)

- 25 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 11 556 pour un total de 10 948 651

- 88 600 doses administrées s'ajoutent, soit 86 640 dans les dernières 24 heures pour un total 9 555 986 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 28 353 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 584 339.

VARIANTS

Le Québec compte 8334 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ

9h09 | COVID: la France place la Tunisie sur sa liste rouge, avant Cuba et l'Indonésie

AFP

La France a décidé de classer la Tunisie sur sa liste rouge, en raison de la dégradation sanitaire, «ce qui signifie que les non-vaccinés ne pourront s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux», a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mardi.

Le Mozambique, Cuba et l'Indonésie rejoindront aussi la liste rouge des pays classés par Paris comme rencontrant «une circulation active du virus» combinée à une «présence de variants préoccupants».

8h45 | Est-ce que le Québec devrait aller aussi loin que la France dans les mesures sanitaires?

Le virologue Benoit Barbeau se prononce sur la question.

8h10 | Pass sanitaire généralisé et vaccin obligatoire pour les soignants en France. Voyez l'entrevue d'Isabelle Longpré

8h | L’Allemagne n’a pas «l’intention» de rendre la vaccination obligatoire

AFP

L’Allemagne n’a pas « l’intention » de rendre la vaccination anti-Covid obligatoire, a déclaré mardi Angela Merkel, misant encore sur la « volonté » de la population et la « publicité » en faveur des vaccins.

« Je ne pense pas qu’on puisse gagner la confiance en changeant ce que nous avons dit, c’est-à-dire pas de vaccination obligatoire », a déclaré la chancelière allemande lors d’une conférence de presse à l’institut de veille sanitaire Robert Koch.

6h41 | La peur de la COVID frappe les urgences pédiatriques

Photo Pierre-Paul Poulin

L’été s’annonce achalandé dans les urgences pédiatriques du Québec, car les enfants qui présentent des symptômes de la COVID-19, comme la fièvre et la toux, seront encore refusés dans les cliniques « froides » jusqu’en septembre.

« C’est un peu désespérant, se désole la Dre Isabelle Genest, cheffe du département de médecine d’urgence du CHU de Québec. Les patients sont un peu pris en otage. Beaucoup de parents qui suspectent une otite se ramassent à l’urgence, pas capables d’aller ailleurs. »

5h46 | Une ville déploie la reconnaissance faciale contre la COVID-19

AFP

Une petite ville chinoise frontalière de la Birmanie utilise désormais des caméras de reconnaissance faciale afin de surveiller les déplacements des habitants et d'éradiquer un petit foyer de COVID-19.

Les caméras de surveillance sont déjà omniprésentes dans l'espace public en Chine, où les métropoles sont sûres et où les violences physiques contre les personnes sont peu fréquentes.

Les nouvelles technologies sont elles aussi très utilisées dans le cadre de la lutte anti-COVID- avec notamment la généralisation depuis début 2020 d'applications mobiles de suivi des déplacements

5h44 | Pénurie de main-d'oeuvre: «état de crise» dans les hôtels

Photo Stevens Leblanc

Le propriétaire de la chaîne Grand Times Hotel qualifie «d’état de crise» la situation que traverse son industrie. Pour combattre le manque de personnel, il a décidé de piger dans ses profits et de hausser le salaire de ses employés en fonction de leur implication.

«On paye jusqu’à 23 $ l’heure une femme de chambre. Avant, c’était entre 16 $ et 17 $. Dans le marché, c’est environ 20 $. Je me suis mis au-dessus pour en avoir, et avoir la crème», indique le grand patron, Jean Audet, qui fait affaire avec un sous-traitant pour l’entretien de ses chambres.

5h33 | La relance est difficile pour des commerçants du Vieux-Québec

Photo Stevens LeBlanc

Au bord du gouffre après une année et demie de pandémie, l’industrie touristique de Québec connaît finalement une embellie, mais évite de crier victoire alors que certains commerces peinent à tirer profit de l’achalandage surtout québécois.

Au début du mois, les hôtels de Québec ont affiché des taux d’occupation très encourageants avec une moyenne de 52 %, comparativement à 26 % il y a un an.

5h22 | Sixième record de décès quotidiens en Russie en juillet

AFP

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus avec 780 morts, le sixième depuis le début du mois, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta.

Sur les dernières 24 heures, 780 personnes sont décédées de la COVID-19 en Russie, dépassant le précédent record de 752 morts établi samedi. Le pays a également enregistré 24 702 nouvelles contaminations.

5h07 | Fermeture d'un centre de vaccination de Malaisie après plus de 200 contaminations

AFP

Un centre de vaccination contre la COVID-19 de Shah Alam, en Malaisie, a fermé mardi après que plus de 200 membres de son personnel de santé eurent été déclarés positifs, ont annoncé les autorités.

«C'est la première fois que nous devons fermer (un centre de vaccination) en raison de cas positifs, mais nous avons réagi avec célérité", a déclaré le ministre responsable de la campagne de vaccination, Khairy Jamaluddin.

4h33 | Un accord pour produire 300 millions de doses de Spoutnik V par an

AFP

La Russie a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde, pour produire 300 millions de doses par an de Spoutnik V, vaccin phare de Moscou contre le coronavirus.

«Ce partenariat stratégique est une étape majeure pour augmenter considérablement nos capacités de production», a déclaré Kirill Dmitriev, patron du Fonds russe des investissements directs (RDIF), qui a financé le développement du Spoutnik V.

3h45 | En Tunisie, un suivi COVID à domicile gratuit pour désengorger l'hôpital

AFP

Dans un quartier populaire de Tunis, le docteur Ouadi se rend au chevet d'un malade de la COVID-19 pour une consultation qui ne lui coûtera rien, payée et organisée par une ONG qui espère ainsi désengorger les hôpitaux surchargés.

Neïla, 28 ans, accueille avec soulagement le docteur chez elle, dans le quartier de Boumhel. Malade de la COVID, elle s'est rétablie après un passage aux urgences hospitalières. Là-bas, des médecins lui ont fourni le numéro de CoviDar pour suivre son mari, lui aussi contaminé par le virus.

3h28 | Vaccination en France: 926 000 prises de rendez-vous sur la plate-forme Doctolib lundi soir

AFP

Le patron du site de réservation Doctolib a fait état mardi de «926 000 Français qui ont pris un rendez-vous de vaccination» lundi soir, alors que le président Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination devenait obligatoire pour les soignants et le pass sanitaire étendu à de nouvelles activités.

Pour 65%, les prises de rendez-vous concernaient des personnes de moins de 35 ans, a précisé sur BFMTV Stanislas Niox-Chateau.

Le président français a annoncé lundi soir sa décision d'imposer le pass sanitaire à l'entrée de la plupart des lieux publics et rendu la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles, sanctions à la clef.

2h00 | Gangnam Style interdit dans les gyms de Séoul

AFP

«Gangnam Style», l'un des plus grands succès de la pop sud-coréenne va probablement être retiré des playlists des salles de gym de la région de Séoul aux termes de nouvelles mesures étonnantes pour lutter contre le coronavirus, et qui prévoient donc notamment d'interdire pendant les exercices de fitness les chansons au tempo trop rapide.

Le nombre de nouvelles infections en Corée du Sud est au plus haut et le gouvernement s'est mis en tête d'empêcher les adeptes du fitness en salle de respirer trop fort ou de projeter sur les autres leurs gouttes de sueur.

0h46 | Les transplantés, vaccinés mais sans certitude sur leur immunité, loin du retour à la normalité

AFP



Parce qu'ils prennent des médicaments pour baisser leurs défenses immunitaires et préserver ainsi leur greffon, les transplantés ne répondent pas aux vaccins de la même façon que la population générale: pour eux, la sortie de la pandémie est un horizon encore lointain.

«Tant que nous ne serons pas tous vaccinés, je ne dirai pas ciao les mesures sanitaires», lance Andrea López Robles, transplantée du foie à l'âge de 2 ans. À seulement 25 ans, elle a la gravité de ceux qui ont frôlé la mort.