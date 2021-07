COVID-19 : La moitié des Canadiens admissibles doublement vaccinés

La moitié des Canadiens admissibles ont désormais reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19, tandis que le nombre de nouveaux cas demeure stable au pays.

Autant les suivis de données effectués au jour le jour par les chaînes CTV et Global montrent que les Canadiens de 12 ans et plus qui sont entièrement vaccinés forment maintenant la majorité de la population.

À ce jour, plus de 43,2 millions de doses ont été administrées d’un océan à l’autre. Il faut dire que la vaccination progresse à un rythme très rapide, avec un peu plus de 700 000 doses administrées lundi à la grandeur du pays, en majorité pour des secondes doses.

Selon le dernier état des lieux de la vaccination publiée par la santé publique du Canada vendredi dernier, plus de 10 % de tous les Canadiens de 12 ans et plus ont reçu leur deuxième dose au cours de la dernière semaine, et ce rythme effréné ne faiblit pas.

En parallèle, le nombre de nouvelles infections demeure très bas au pays. C’est notamment le cas au Québec où seulement 59 cas et aucun décès ont été ajoutés au bilan mardi, tandis qu’on ne retrouve plus que 85 patients hospitalisés en raison du virus, dont 25 aux soins intensifs.

En Ontario, le bilan est légèrement reparti à la hausse avec 146 contaminations et 7 décès, des nombres qui demeurent sans commune mesure avec ceux affichés lors des pires moments de la troisième vague.

Du côté des provinces de l’Atlantique, seule Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté de nouveaux cas touchant cinq personnes. Ces malades infectés se trouvent cependant tous à bord d’un navire, le deuxième arrivé dans la province avec des marins infectés en une semaine.

Dans l’Ouest, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé mardi 33 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès. Au total, 66 personnes sont hospitalisées, dont 14 en soins intensifs.

L'Alberta enregistre de son côté trois décès supplémentaires dus à la COVID-19 que le nombre de cas actifs continue de baisser. Les autorités sanitaires provinciales ont ajouté 35 nouveaux cas à leur bilan quotidien.

Tandis que 27 nouvelles infections à la maladie à coronavirus ont été annoncées par le gouvernement de la Saskatchewan, mardi. Ce qui porte le nombre total d'infections à 49 304 cas, dont 7 747 sont attribuables à des variants préoccupants.

Le Manitoba a rapporté seulement 25 infections, en plus d’un décès. Il s’agit du plus petit bilan dans la province – durement éprouvée ce printemps – depuis septembre dernier.

La situation au Canada

Ontario: 547 409 cas (9258 décès)

Québec: 375 969 cas (11 231 décès)

Alberta: 232 536 cas (2310 décès)

Colombie-Britannique: 148 187 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 943 cas (1163 décès)

Saskatchewan: 49 304 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1407 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 480 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 421 447 (26 450 décès)