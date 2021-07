Les cyclomoteurs toujours aussi populaires

Le nombre de cyclomoteurs, ou de «scooters» comme on les appelle couramment, est en augmentation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais malheureusement, le nombre d'accidents aussi.

Il a doublé en cinq ans.

• À lire aussi: Pénurie et longue attente pour les véhicules neufs

• À lire aussi: Il faut s’armer de patience

• À lire aussi: La folie des voitures d’occasion sur Facebook

Selon les chiffres de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 10 accidents impliquant ce type d'engin sont survenus au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2015 comparativement à 22 l'année dernière.

D'ailleurs, l'engouement pour ces véhicules à deux roues ne se dément pas, particulièrement auprès des adolescents.

Au Québec, il est permis de conduire ce type d'engin dès l'âge de 14 ans à condition d'avoir réussi le cours de conduite comprenant trois heures de théorie et le même nombre d'heures de pratique.

Ces cours n'ont jamais été aussi populaires.

À l'école de conduite Barrette située dans le secteur nord de Chicoutimi, on a refusé des inscriptions cette année puisque les groupes étaient déjà complets avant même d'être annoncés.

«Souvent, les jeunes de cet âge-là ont leur premier emploi donc ils s'en servent pour aller travailler ou encore aller à l'école», a expliqué la copropriétaire d'Évasion sport, Pascaline Gagnon.

Son commerce est l'un des rares de la province à en avoir encore quelques cyclomoteurs de disponibles.

«On en a vendu une centaine cette année et comme il y a peu d'endroits où il y en a, on a déjà qui nous appelle de partout au Québec pour en réserver un, a précisé Mme Gagnon. J'ai une livraison qui doit entrer la semaine prochaine et normalement, on les reçoit, on les monte et on est prêts à les livrer dans les jours qui suivent.»

Chez Saguenay Marine comme dans plusieurs autres concessionnaires, on ne vend plus de cyclomoteurs depuis deux ans depuis que les modèles Yamaha ne peuvent plus être vendus en Amérique du Nord pour des raisons environnementales.

«Si on en avait eu, on en aurait vendu plusieurs puisque ce printemps, je recevais de 10 à 15 appels par jour pour des cyclomoteurs, a mentionné le représentant aux ventes, Louis-Paul Thiffault. On travaille actuellement à faire entrer une autre gamme de produits dans le magasin pour répondre à cette forte demande.»

La rareté des produits pousse certains particuliers à gonfler les prix.

«Dans l'usager, j'ai vu des 2009 à vendre au coût de 3000 dollars», a spécifié M. Thiffault. C'est le prix qu'on vendait nos modèles neufs en 2019.

Le nombre de cyclomoteurs en circulation dans la province est passé de 27 000 en 2015 à plus de 30 000 en 2020, selon la SAAQ.