Pas de vaccination obligatoire en vue, dit Trudeau

La campagne de vaccination va assez bien aux yeux du premier ministre Justin Trudeau pour que celui-ci écarte l’idée d’obliger la population à se faire vacciner, même s’il estime qu’il «reste beaucoup de travail à faire avant d’avoir un automne beaucoup plus normal».

«On espère, et on a l’intention, de ne pas rendre obligatoire ces vaccinations, parce qu’on voit à quel point les Canadiens, avec les bonnes informations, avec l’encouragement des médecins, de leurs pairs, et de leaders communautaires, sont en train de se faire vacciner», a dit M. Trudeau en point de presse mardi.

Il a indiqué que le gouvernement continuerait d’«encourager» et d’«inciter» les gens à se faire vacciner, optant ainsi pour la méthode douce.

Cette prise de position coïncide avec le franchissement de seuils symboliques en termes de vaccination : mardi, le Canada a passé le cap des 80 % de personnes admissibles qui ont reçu au moins une dose, et simultanément, a atteint les 50 % de gens vaccinés avec deux doses.

Toutefois, des experts internationaux craignent que la montée du variant Delta ne gâche la fête, et qu’il faille des taux de vaccination de 90 % à 95 % pour atteindre une immunité collective suffisante pour endiguer la menace.

En France, le gouvernement d’Emmanuel Macron a imposé le vaccin contre la COVID-19 au personnel de la santé, sous des menaces de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. À cela s’ajoute un futur passeport vaccinal, sans lequel un certain nombre d’activités non essentielles seront proscrites.

L’effet de cette annonce de lundi soir a été immédiat, le nombre d’inscriptions pour la vaccination ayant explosé. La santé publique française a rapporté que 1,7 million de personnes se sont inscrites en une seule journée.

Les provinces ont le droit d'imposer la vaccination obligatoire, mais rien n'indique que Québec optera pour cette stratégie, préférant jusqu'ici miser sur des campagnes publicitaires massives.