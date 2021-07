Québec accorde 90 M$ pour soutenir l’implantation d’un centre de traitement de données à Lévis

Le gouvernement du Québec confirme l’attribution d’un prêt de 60 millions de dollars à Fonds QScale S.E.C. (QScale), de même qu’un investissement de 30 millions de dollars en parts de société en commandite dans l’entreprise pour l'implantation d’un centre de traitement de données à haute densité à Lévis.

Estimé à 867 millions de dollars, ce projet sera réalisé en huit phases sur une période de sept ans et créera à terme plus de 200 emplois spécialisés.

Photo Diane Tremblay

Le ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard, en a fait l’annonce aujourd’hui en compagnie de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, André Lamontagne.

Photo courtoisie

QScale vise la conception, la construction et l’exploitation d’un centre de traitement de données à la fine pointe de la technologie. Celui-ci offrira des espaces pour la mise en place d’infrastructures technologiques capables de calculs de haute performance, comme ceux que requiert l’intelligence artificielle, tout en permettant de récupérer la chaleur générée. En intégrant des composantes sociales et environnementales, notamment la construction de serres pour la récupération des rejets thermiques, ce projet s’inscrit dans une approche de développement durable.

Photo Diane Tremblay

Situé stratégiquement à proximité d’installations appartenant à Hydro-Québec, le centre aura accès à une capacité énergétique de plus de 140 mégawatts pour servir des entreprises nécessitant des serveurs de calculs de haute performance. QScale pourra ainsi se positionner comme un acteur majeur au sein du marché des centres de traitement de données.

Desjardins Capital et Capital régional et coopératif Desjardins sont aussi partenaires.