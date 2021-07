Ruée sur les vaccins après les annonces de Macron

Près d'un million de Français, surtout des jeunes, se sont rués sur les rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 après les annonces du président Emmanuel Macron lundi soir rendant de facto la vaccination nécessaire pour continuer à avoir une vie sociale normale.

Le record de vaccination quotidienne a du reste été battu mardi avec 792 339 injections comptabilisées à 18h, a annoncé le premier ministre Jean Castex.

Le patron du site de réservation Doctolib a fait état plus tôt dans la journée de «926 000 Français qui ont pris un rendez-vous de vaccination» lundi soir.

Bonjour, 926 000 rendez-vous de vaccination pris : c'est 2 fois plus que le record précédent (11 mai). C'est 5 fois plus que lundi dernier.



Aller au restaurant, dans un café, au cinéma ou au théâtre, prendre un train pour aller voir sa famille à l'autre bout de la France, monter dans avion: pour tous ces gestes relativement banals, les Français devront bientôt présenter un pass sanitaire attestant qu'ils sont vaccinés ou un test négatif. La semaine prochaine pour les lieux de culture, début août pour les restaurants et les transports.

Face à la progression du variant Delta, le gouvernement a sorti les grands moyens pour accroître la couverture vaccinale. Dimanche, 66% des plus de 18 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin et 51% étaient entièrement vaccinés.

«La vaccination n’est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d’entre vous à aller vous faire vacciner», a déclaré lundi le président français.

Le gouvernement va ainsi intensifier ses efforts pour aller au plus près des personnes âgées non vaccinées et leur proposer l'injection, dans le cadre du dispositif «aller vers» qui s'appuie notamment sur les associations et les centres d'action sociale.

Le conseil scientifique, qui guide l'exécutif dans sa gestion de la crise, s'est dit vendredi préoccupé par le niveau de vaccination des «plus de 60 ans et des personnes à risque entre 40 et 60 ans».

«Il reste 20% de personnes âgées non vaccinées, des segments entiers d'adultes non vaccinés y compris des vulnérables, qui constituent un réservoir très important pour une très grosse vague», avait averti mi-juin l’épidémiologiste Antoine Flahault.

Souplesse pour les ados

Le porte-parole du gouvernement s'est dit «satisfait de voir que le message du président de la République a été entendu», même si sur les réseaux sociaux certains dénonçaient une atteinte aux libertés, aussi en raison d'une autre mesure annoncée lundi: la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux qui côtoient des personnes vulnérables.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a lui appelé à ce qu'une certaine souplesse soit de mise pour les adolescents qui sont encore peu vaccinés (car ils n'y ont droit que depuis fin juin), mais qui seront soumis à partir de 12 ans au pass sanitaire.

Outre les adolescents, les touristes européens qui avaient prévu de venir en France risquent de subir des complications s'ils ne sont pas encore vaccinés. Ils peuvent accéder au territoire sur présentation d'un test PCR mais devront en produire régulièrement pour aller au restaurant par exemple.

Politiquement, l'extrême-droite (Rassemblement National, RN) et l'extrême-gauche (La France Insoumise, LFI) dénoncent les mesures,

«Les décisions de #Macron sentent l'abus de pouvoir et la discrimination sociale. Exemple : le #PassSanitaire obligatoire sera vérifié par des policiers non vaccinés. Bienvenue en absurdie. Le pays n'est ni protégé ni organisé pour la 4e vague», a tweeté le chef de file de LFI, Jean-Luc Melenchon, tandis que la patronne du RN Marine Le Pen critiquait un «recul grave des libertés individuelles».

La France a, par ailleurs, décidé mardi de classer la Tunisie sur sa liste rouge, en raison de la dégradation sanitaire, ce qui signifie que les non-vaccinés ne pourront s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux. Elle va aussi fournir à la Tunisie dans les semaines à venir plus d'un million de doses de vaccin.

Les autorités vont aussi prolonger du 30 septembre au 31 décembre le régime transitoire d'état d'urgence sanitaire qui permet notamment d'ordonner confinements et autres mesures de restrictions (circulation des personnes, accès aux établissements recevant du public...) au plan local. Un projet de loi en ce sens sera présenté en Conseil des ministres le 19 juillet.