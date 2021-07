Une carte unique valant «dans les six chiffres» trouvée à Saguenay

Un adolescent a découvert, dimanche, dans un paquet acheté dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, une carte à collectionner unique qui vaut une petite fortune.

À 15 ans, Jean-Nicolas Gagnon a pratiquement gagné le gros lot. L’adolescent a mis la main sur la carte de Formule 1 la plus recherchée au monde.

Pourtant, il se rendait avant tout à la boutique TW Objets de collection de Chicoutimi pour acheter un tapis d’ordinateur et a décidé d’ajouter à son achat un paquet de cartes de Formule 1.

Il a eu toute une surprise lorsqu’il a trouvé un exemplaire unique au monde d’une carte de Lewis Hamilton autographiée.

«Un paquet, ça lui a coûté moins de 100 $, puis il est ressorti de là avec une carte qui en vaut facilement dans les six chiffres», raconte Raphaël Violette, gérant de la boutique.

«Il y a des personnes partout dans le monde qui dépensent des milliers et des milliers de dollars pour avoir la chance d’avoir une carte comme ça», s’étonne le jeune homme.

L’adolescent peut vraiment se compter chanceux, puisqu’il s’agit de la première année que de telles cartes sont mises sur le marché pour la F1.

«Dans d’autres sports, il y en a des une de une, mais il y a des comparables, il y en a toujours eu. Tandis que dans la F1, c’est un produit qui vient de sortir cette année, donc la une de une, c’est du jamais vu de Lewis Hamilton. Donc moi, je crois qu’on sous-estime encore la valeur de cette carte-là», explique le gérant de la boutique.

La carte a été mise en lieu sûr à la banque. Le jeune aurait déjà reçu des offres d’achat pour cette carte unique.

«La carte, je vais la vendre, indique déjà Jean-Nicolas. Avec l’argent, je vais en placer une grande partie à la banque pour mon futur.»

Jean-Nicolas Gagnon est toujours sous le choc deux jours plus tard. « Il y en a qui dépense des milliers de dollars pour avoir une chance de tomber là-dessus, et il y a moi qui n'en achète rien qu'une et qui l'a. C'est magique! »

Le père de l'enfant, Nicolas Gagnon, ne voulait d'ailleurs pas y croire au départ : « Il m'a appelé et j'étais en train de faire des commissions. Quand il m'a dit le prix qu'il avait payé pour un petit paquet de cartes, j'étais un peu fâché, choqué parce que je trouvais ça exagéré. Mais après, il m'a dit qu'il en avait une qui valait 2-300 000, là je ne le croyais pas. Je pensais qu'il me niaisait ! »

Aujourd'hui, la carte a été placée dans un coffre-fort à la banque. Jean-Nicolas compte bel et bien vendre son trésor, mais il prendra le temps de bien analyser toutes ses options pour qu'elle lui soit le plus favorable possible.

Dans la boutique, c’est la folie depuis dimanche. Alors qu’ils avaient de la difficulté à vendre leurs cartes de Formule 1 parce que c’est nouveau et qu'il y a moins d'adeptes que pour le hockey par exemple. Surprise, ils les ont toutes vendues depuis que la carte a été découverte. Sur les réseaux sociaux aussi, l’histoire a déjà fait le tour du monde dans le milieu.

- d'après les informations de Molly Béland