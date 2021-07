Une enseignante de Sherbrooke arrêtée pour agression sexuelle sur un ado

Au palais de justice de Sherbrooke, Arielle Leclerc-Fortin a été formellement accusée de deux chefs d'accusation en lien avec des crimes de nature sexuelle sur un adolescent.

La jeune femme de 22 ans, enseignante suppléante à l'école secondaire Internationale du Phare de Sherbrooke, aurait eu des rapports sexuels avec un élève à trois occasions différentes. Les événements seraient survenus pendant le mois de juin dernier.

Elle a comparu de manière virtuelle du quartier général du Service de police de Sherbrooke sur le coup de 15h15.

L’étudiante au baccalauréat en enseignement à l'Université de Sherbrooke est accusée d'exploitation sexuelle, soit d'avoir touché à des fins d'ordre sexuel les parties du corps d'un adolescent.

Elle est aussi accusée de leurre informatique, soit d'avoir communiqué avec la victime alléguée dans le but de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction sexuelle.

L'enquête policière a été très courte, l'accusée aurait été dénoncée par une personne témoin de certains comportements inadéquats de sa part.

La notion de consentement ne peut pas être invoquée dans les faits allégués en raison du lien de confiance qui liait l'accusée au plaignant.

Au centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, on nous informe avoir mis fin au lien d'emplois avec Arielle Leclerc-Fortin.

Dans un communiqué, la direction du CSSRS mentionne «être consciente de l'inquiétude que peut susciter cette situation chez les élèves, leurs parents et les membres du personnel».

«La priorité demeure la même, soit de maintenir en tout temps un environnement de vie et de travail sain et sécuritaire, tant pour les élèves et les employés», ajoute-t-on.

C'est la deuxième enseignante de Sherbrooke en moins de quatre ans à être accusée de délits sexuels sur des personnes mineures.

En décembre 2017, le SPS avait procédé à l'arrestation d'Andréanne Robert qui enseignait à l'école secondaire du Triolet.

La femme de 45 ans a plaidé coupable et été condamnée en décembre dernier à 13 mois de prison pour des crimes de semblable nature sur cinq adolescents âgés de 15 à 17 ans.

Arielle Leclerc-Fortin a été remise en liberté, mais devra respecter de nombreuses conditions, dont celles de ne pas entrer en contact avec le plaignant et ne pas se trouver dans des endroits fréquentés par des personnes d'âge mineur.

La suite des procédures judiciaire a été fixée au 21 septembre.