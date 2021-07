Bientôt accès à internet haute vitesse pour 5300 foyers

Plus de 5300 foyers additionnels de 22 municipalités de la région de la Capitale-Nationale auront accès à internet haute vitesse d'ici l'automne 2022 grâce à un investissement de 21,7 millions $.

L'annonce a été faite mercredi matin par des représentants des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que l'entreprise Vidéotron, réunis à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Elle s’inscrit dans le cadre de l'Opération haute vitesse, visant à brancher l'ensemble des foyers du Québec au réseau haute vitesse d'ici septembre 2022, grâce à une enveloppe de 826 millions $.

Pour ce faire, les gouvernements verseront des subventions à six entreprises de télécommunications – Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS - afin de brancher 150 000 foyers.

Cet appui financier permettra de desservir certains endroits parfois plus éloignés et moins populeux, a expliqué le député caquiste Gilles Bélanger. «Lorsqu’un branchement dépasse environ 1500 $, il n’y a aucune rentabilité pour les fournisseurs de service internet», a-t-il précisé.

Les fournisseurs seront cependant tenus d’offrir des tarifs concurrentiels, a ajouté M. Bélanger.

D’après Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, qui détient Vidéotron, cette initiative encouragera la concurrence. «C’est vrai pour la tarification, mais c’est également vrai pour le service à la clientèle», a-t-il dit.

Elle permettra aussi de réduire la fracture numérique, «pour que les Québécois et les Québécoises puissent avoir tous également accès à internet haute vitesse parce que c’est l’avenir et c’est notre capacité à maintenir notre productivité», a fait valoir M. Péladeau.

Malgré l’objectif de couvrir l’ensemble du Québec, il pourrait rester certains endroits «orphelins», a mentionné M. Bélanger. «C’est sûr que dans le futur on aimerait bien que les promoteurs puissent dérouler de la fibre quand ils font des développements, mais pour l’instant on n’est pas rendu à ça. »

Essentiel pour l’économie

Plus de la moitié des foyers visés par l’Opération sont situés dans la MRC de La Jacques-Cartier; le reste sont surtout concentrés dans Charlevoix, Charlevoix-Est et la Côte-de-Beaupré.

Selon Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la Jacques-Cartier, un meilleur accès à internet haute vitesse fera surtout une différence pour les entreprises. «M. et Mme Tout-le-Monde, le citoyen standard, ce qui l’achale lui c’est la mobilité, beaucoup plus que l’internet. Il y a des cassures à peu près partout», explique le maire.

«Mais quand je parle mes citoyens corporatifs, eux autres c’est internet» qui les préoccupe, a-t-il enchaîné. «C’est indispensable si on veut avoir un parc industriel qui va marcher sur le sens du monde (...) J’ai perdu bon an mal an 7-8 emplois dû au fait que la fiabilité d’internet était moyenne», a indique M. Dolbec, donnant en exemple le cas d’un employé fabricant des armoires qui devait se rendre à Québec pour télécharger ses plans.

L’accès internet «c’est absolument nécessaire pour le développement régional et pour attirer et retenir des nouvelles familles dans Charlevoix», a soutenu Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

«La pandémie a vraiment démontré le besoin, en région particulièrement. Si on veut être compétitif, si on veut donner de l’ouvrage à nos gens, si on veut garder nos gens en région, il faut avoir les même services qu’ailleurs», a également fait valoir Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain.

Estimation de nouveaux foyers qui auront accès à internet haute vitesse

MRC de La Jacques-Cartier : 2740

- Fossambault-sur-le-Lac

- Lac-Saint-Joseph

- Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

- Shannon

MRC de Portneuf : Moins de 10

- Pont-Rouge

Communauté métropolitaine de Québec : Moins de 10

- Saint-Augustin-de-Desmaures

MRC de La Côte-de-Beaupré : 475

- Saint-Ferréol-les-Neiges

- Saint-Tite-des-Caps

MRC de Charlevoix : 1175

- Baie-Saint-Paul

- Les Éboulements

- Petite-Rivière-Saint-François

- Saint-Hilarion

- Saint-Urbain

MRC de Charlevoix-Est : 920

- Baie-Sainte-Catherine

- Clermont

- La Malbaie

- Mont-Élie

- Notre-Dame-des-Monts

- Sagard

- Saint-Aimé-des-Lacs

- Saint-Irénée

- Saint-Siméon