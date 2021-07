Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Québec, l'administration Labeaume a tranché, le futur tramway va passer sur la 4e avenue, dans le secteur de Limoilou plutôt que sur la 3e avenue. Le maire justifie cette décision en invoquant l'impact de l'ancien tracé sur la Place limouloise ainsi que sur le développement du secteur. D'autres détails du projet doivent encore être clarifiés. Des consultations publiques sont prévues au cours des prochaines semaines.

À Saguenay, les aînés hébergés au CHSLD des Pensées, dans le secteur de Jonquière, pourront finalement installer un climatiseur personnalisé dans leur chambre s'ils le désirent. Le cri du coeur lancé la semaine dernière sur nos ondes par une famille qui prétendait qu'on lui avait interdit a rebondi sur le bureau de la ministre des Aînés, Margueritte Blais. Elle s'est elle-même assurée auprès des autorités régionales de la santé que la volonté des résidents sera respectée. C’est ce que nous confirme le CIUSSS, qui spécifie que les tests effectués pour vérifier l'efficacité du nouveau système de climatisation central dans l'établissement donnent des résultats concluants.

À Causapscal, au Bas-Saint-Laurent, la pénurie de main-d'oeuvre frappe Bois d'oeuvre Cédrico de plein fouet. Le manque d'employés a forcé l'entreprise à réduire ses activités de 30% à 40%. L'entreprise doit recruter pas moins de 40 employés pour fonctionner à plein régime de nouveau.

À Sherbrooke, où que vous alliez dans la ville, vous risquez fort de tomber sur des amas de rebuts encombrants, comme des vieux matelas, meubles usagers, et électroménagers qui ne fonctionnent plus. Autant d'items abandonnés par des locataires en bordure de rue à la suite de leur déménagement. Un véritable casse-tête pour les propriétaires depuis que la Ville n'en fait plus la collecte systématique.