COVID-19: deux doses de vaccins pourraient être requises pour voyager

La seconde dose du vaccin contre la COVID-19 pourrait être exigée pour pouvoir voyager à l’étranger, même à l’égard de ceux qui ont déjà contracté la maladie à coronavirus.

Les pays n'ont pas tous les mêmes règles en vigueur quant aux visiteurs.

Pierre-Louis Paquin a eu la COVID-19 et il a déjà reçu sa première dose de vaccin. Quelques heures après l'injection, il a ressenti des symptômes semblables au virus. Jusqu'à tout récemment, il ne savait pas s'il allait prendre la deuxième dose.

«Il y a une certaine confusion! Ce n'est pas clair, il faudrait que le gouvernement donne un avis direct et je pense que tous les Québécois nous seront prêts à suivre les règles», a expliqué Pierre-Louis Paquin.

Selon la santé publique du Québec, les personnes qui ont eu la COVID-19 n'ont besoin que d'une seule dose du vaccin pour être pleinement immunisés. Par contre, pour voyager, la 2e dose pourrait être requise puisque les pays n'ont pas tous les mêmes règles.

Pierre-Louis Paquin appréhende les effets d'une seconde dose après ce qu'il a vécu pour la première. «C'est le lendemain que [les effets m’ont] frappé. [ce fut] un 16 heures environ où je vivais les effets semblables aux premiers jours de la COVID-19. Ce n'était pas comme lors de mon apogée du virus, mais disons que j'ai revécu les premiers jours et ce n'était pas super agréable. Puis là on dit que la deuxième dose c'est pire... Sauf que j'ai le goût de voyager, il faut le faire pour avoir le passeport vaccinal, donc je vais aller de l'avant et je vais avoir ma deuxième dose», a expliqué M. Paquin.

«Dans certains cas, lorsque vous recevez la deuxième dose de vaccin, vous avez des effets secondaires qui peuvent être variables. Ça peut être modéré ou très intense, parce que là ça ressuscite encore une production d'anticorps au niveau de votre système immunitaire qui se traduit par ces effets secondaires», a souligné la directrice régionale de la santé publique du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Dre Marie-Josée Godi.