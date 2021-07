Frontières: une annonce dans les semaines à venir, dit Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tempéré les attentes vis-à-vis la réouverture des frontières même pour les touristes pleinement vaccinés en affirmant qu'une annonce à ce sujet pourrait toutefois être faite «dans les semaines à venir».

• À lire aussi: Le milieu des affaires demande la réouverture de la frontière

De passage en Gaspésie, mercredi, il a prêché la patience face à la communauté des affaires de Montréal qui le presse de permettre la reprise des vols internationaux et la venue de touristes étrangers dans la métropole.

«Je comprends qu’on est très très contents de pouvoir avoir un été un peu plus normal, on est contents de voir des amis, de faire des barbecues dehors avec les voisins, mais on sait aussi que même si on approche de la fin, on n’en a pas fini encore avec cette pandémie», a-t-il rappelé.

Avec la «résurgence» du variant Delta dans plusieurs pays, Justin Trudeau a insisté sur l’importance de «faire attention» et de «s’ancrer dans la science et de s’assurer que chaque étape soit la bonne étape».

Des annonces devraient toutefois être faites au sujet des frontières «dans les semaines à venir», a-t-il précisé.

Même si la saison touristique est déjà bien entamée, le gouvernement fédéral n’entend pas mettre à risque la santé des Canadiens en permettant tout de suite aux touristes vaccinés de deux doses d’entrer au pays, a-t-il martelé.

«On vient juste de permettre aux Canadiens pleinement vaccinés de revenir sans avoir à faire de quarantaine», a rappelé Justin Trudeau en précisant qu’Ottawa collecte des données pour mesurer les effets de cette mesure et que «ça se passe bien».

«Ce serait un désastre de devoir revenir en arrière parce qu’on a été trop pressé de quelques semaines alors qu’on n’a pas atteint le niveau de vaccination nécessaire et le niveau de protection nécessaire», a-t-il indiqué.

Rappelons que la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis le 21 mars 2020, aux voyages non essentiels, en vertu d’une entente conjointe qui est renouvelable chaque mois.

Depuis le 5 juillet dernier, les Canadiens qui sont doublement vaccinés peuvent entrer au pays sans devoir faire la quarantaine de 14 jours. Les ressortissants américains sont également autorisés à rendre visite à leurs proches qui résident au Canada.