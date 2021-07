La manière de recenser les nouveaux cas quotidiens à la COVID-19 suscite beaucoup de questions alors que la majorité des personnes infectées sont asymptomatiques.

Pour le Dr Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital général juif, la province est rendue au point où il faut revoir la manière de comptabiliser les cas.

«Il va falloir changer la définition des cas», croit-il.

Il explique que plusieurs pays, qui sont en avance sur leur taux de vaccination par rapport au Québec, observent présentement une résurgence des cas.

Toutefois, ces nouvelles infections ne se retrouvent que très rarement dans les hôpitaux, aux soins intensifs, et seulement une faible minorité en décède.

«Ce qui signifie que beaucoup des cas ne sont pas forcément symptomatiques», résume le spécialiste.

Pour lui, cela veut dire que la manière dont sont publiées les statistiques de la COVID-19 ne sont plus représentatives.

«On n’est plus dans la même situation qu’on était il y a un an, il y a une proportion de plus en plus grande de gens qui sont vaccinés», rappelle le Dr Weiss.

Il suggère donc que les statistiques soient publiées selon les cas recensés parmi les gens doublement vaccinés, ceux ayant reçu une seule dose, et ceux qui n’ont pas été inoculés. Il suggère aussi que le nombre de cas asymptomatiques soit aussi indiqué.

Pour lui, le fait que la majorité des gens ne présentent plus de symptômes et soient testés seulement dans un contexte épidémiologique fait toute la différence.

« Donc cette notion de cas, il va falloir en revoir la présentation et la définition parce qu’elle n’est plus tout à fait pareille ce qu’elle était dans le passé», résume le médecin.