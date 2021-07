LCN souligne les 25 ans du déluge du Saguenay

Il y a 25 ans, du 19 au 21 juillet 1996, les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Côte-Nord étaient frappées par de terribles inondations, désormais connues sous l’appellation de «déluge du Saguenay».

Pour souligner ce triste anniversaire, LCN se rendra sur place, au Saguenay, la semaine prochaine, pour une couverture en direct à «100 % Nouvelles» les 19 et 20 juillet.

Lundi, le journaliste Michel Jean se rendra au Musée du Fjord, dans le secteur de La Baie. Mardi, il sera au Musée de la Petite Maison Blanche, établi dans la fameuse résidence blanche au toit noir de Chicoutimi, vue et revue à l’époque dans les bulletins d’information et même ailleurs dans le monde. Symbole de la fierté et la résilience des Saguenéens, elle est demeurée debout dans l’adversité pendant que des torrents d’eau emportaient tout autour d’elle.

Puis, lundi à 21 h, une émission spéciale avec Paul Larocque nous fera revivre les grands moments marquants de la plus grosse catastrophe naturelle au pays.