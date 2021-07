Royaume-Uni : plus forte hausse des cas de COVID depuis janvier

Le Royaume-Uni a enregistré 42 302 nouveaux cas de COVID-19 et 49 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, selon les données gouvernementales, le bilan le plus important depuis la mi-janvier.

La veille, 36 660 infections à la COVID étaient rapportées, ainsi que 50 décès. Mercredi de la semaine passée, 37 372 cas étaient notés, avec 20 décès, rapporte Sky News.



Le port du masque restera obligatoire dans les transports de Londres malgré la levée de presque toutes les restrictions légales contre le coronavirus le 19 juillet en Angleterre, a annoncé la ville mercredi.

Comme l'a confirmé lundi le premier ministre Boris Johnson, dès cette date, distanciation et port du masque ne seront plus obligatoires, même si ce dernier reste recommandé dans les endroits publics fermés et très fréquentés, comme les transports en commun.

Ce choix de laisser filer les contaminations est critiqué par certains scientifiques qui mettent en exergue les risques de nouveaux variants et de COVID long chez les jeunes qui ne sont pas encore vaccinés.

Mais le gouvernement s'appuie sur le succès de sa campagne de vaccination qui a «affaibli» le lien entre contaminations et hospitalisations et décès pour justifier cette étape majeure du déconfinement. Deux tiers des adultes au Royaume-Uni sont entièrement vaccinés selon les derniers chiffres annoncés mercredi par le gouvernement, qui atteint ainsi «près d'une semaine plus tôt» l'objectif qu'il s'était fixé, s'est félicité le ministre de la Santé Sajid Javid sur Twitter.

À Londres, soulignant que «l'option la plus simple et la plus sûre aurait été que le gouvernement maintienne l'obligation nationale de porter un masque dans les transports publics», le maire travailliste Sadiq Khan a indiqué qu'il refusait de «mettre en danger les Londoniens et la reprise dans notre ville».

Le port du masque sera ainsi ajouté aux conditions de transport sur le réseau de la capitale britannique, dont les agents mèneront des «opérations ciblées» et refuseront l'accès à ceux qui ne porteront pas de masque sauf en cas d'exemption. Les contrevenants risqueront de se faire expulser du réseau de transports.

Selon Transport for London, qui gère le réseau de la capitale britannique, 212 000 personnes ont été empêchées par les agents d'accéder au réseau jusqu'à ce qu'ils ne portent un masque l'an passé. Presque 14.000 personnes ont été empêchées d'embarquer et environ 3.200 ont été expulsées.

Au Royaume-Uni, chaque nation décide de son propre calendrier face à la crise sanitaire. En Écosse, les restrictions contre le coronavirus seront fortement assouplies dès lundi, mais le port du masque y restera obligatoire, contrairement à l'Angleterre.

Au Pays de Galles, presque toutes les restrictions restantes seront levées en août, mais il restera obligatoire de porter un masque dans les transports et à l'intérieur de la plupart des lieux publics.