Hydro-Québec met un terme à un réseau de vol d’électricité au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Hydro-Québec met un terme à un important réseau de vol d’électricité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une dizaine d’adresses ont été ciblées.

L’escouade contre les vols d’électricité de la société d’État enquêtait sur ce dossier depuis avril dernier. Les résidences visées sont situées à Roberval, Saint-Félicien, Mashteuiatsh, Saint-Bruno, Hébertville et Chambord.

C’est à la suite d’une analyse des données de consommation tirées des compteurs intelligents sur ces demeures qu’Hydro-Québec a repéré les vols. Les enquêteurs sont intervenus auprès des propriétaires, avec la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Mashteuiatsh, le 13 juillet.

Aucun suspect n'a toutefois été arrêté, et Hydro-Québec n’a pas dévoilé le montant de ces vols d’électricité. L’enquête est toujours en cours. Des accusations pour vol d'électricité et méfait pourraient être portées prochainement par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

En septembre dernier, l’escouade contre les vols d’électricité chez Hydro-Québec avait aussi démantelé un important réseau présent dans trois régions du Québec, soit à Montréal, en Montérégie et dans Lanaudière.

Le montant des méfaits était estimé à 300 000 $. Cinq personnes avaient alors été arrêtées dans ce dossier.

Entre 22 et 75 millions $

Par année, Hydro-Québec évalue ses pertes en lien avec des vols d’électricité entre 22 millions $ et 75 millions $ et l’escouade contre les larcins, qui compte environ 45 personnes, traite environ 400 dossiers.

Entre 2015 et 2019, cette unité a décelé 2372 cas de fraudes chez des particuliers et des entreprises pour un montant de 15,53 millions $.

«Hydro-Québec poursuit ses efforts pour combattre la fraude à son endroit par souci d'équité envers ses clients. En prenant des mesures contre le vol d'électricité, elle vise à récupérer les montants volés et à éviter de subir des pertes récurrentes», écrit la société d’État dans un communiqué.

Chaque année, Hydro-Québec reçoit plus de 2500 signalements sur sa ligne Ouvrons l’oeil en lien avec des vols d’électricité.

Pour signaler un cas, les citoyens peuvent appeler au 1 877 816-1212.