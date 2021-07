S’entraîner tous les jours pendant 27 ans

Mark Mueller est un adepte de l’entraînement et affirme en avoir fait chaque jour pendant plus de 27 ans. Cet américain de 65 ans de l’état de l’IOWA aurait réussi à s’entraîner pendant plus de 10 000 jours consécutifs.

«Je me regarde et je me suis toujours promis que jamais ma bedaine n’allait dépasser mes pectoraux», mentionne Mark Mueller.

La première journée de cette incroyable séquence était le 21 février 1994, il avait 38 ans à l’époque.

«Tu peux toujours trouver une raison pour ne pas aller t’entraîner, tu dois trouver des raisons pour justement y aller. Donc, c’est comme ça que tout a commencé», explique le résident de Cedar Rapids.

Il s’était donné le défi d’atteindre ce plateau des 10 000 jours consécutifs.

«Je suis inquiet de ne plus m’entraîner maintenant. Après avoir atteint le cap des 9000 jours, je me suis dit que j’allais atteindre le plateau des 10 000 jours. Aujourd’hui je suis rendu à 10 003 jours», souligne Mark Mueller.

La clé de son succès est des entraînements diversifiés.

«M’entraîner me donne de l’énergie à passer à travers les journées. J’aime aller nager le matin et lever des poids en après-midi ou même en début de soirée. J’alterne a chaque jour, des fois je vais courir le matin et du vélo les soirées», explique l’homme de 65 ans.

Il a même réussi à trouver le moyen de poursuivre sa séquence malgré les blessures et les maladies.

«En 2016, je me suis fait opérer au genou, donc j’ai dû entraîner seulement mon haut de corps et mes abdominaux pendant quelques jours (...) J’ai eu la COVID en janvier dernier, j’ai fait du vélo stationnaire, mais j’ai quand même réussi à m’entraîner. Tu peux toujours trouver une raison pour t’entrainer», mentionne Mark Mueller.

L’homme de 65 ans souhaite continuer de s’entraîner jusqu’à sa mort.