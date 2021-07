Tourisme: les agences de placement de plus en plus populaire

Les agences de placement temporaire sont populaires dans le domaine de la santé. En tourisme, ça ne fait que commencer, mais déjà on sent un réel engouement pour ce service à Québec.

En pleine crise de pénurie de main-d’œuvre, l’application Dispoapp aide les acteurs du milieu touristique à trouver rapidement du personnel dans la région de Québec.

«Depuis la pandémie, les restaurateurs, les hôteliers et même les croisiéristes ont besoin de nous, car ça leur permet de poursuivre leurs opérations», explique Mathieu Laveau créateur de l'application.

Dans la Capitale-Nationale, environ une quarantaine d'entreprises pigent dans une banque qui contient plus de 600 candidatures.

«Les gens ont besoin de cuisiniers, de serveuses, plongeurs ou même des préposés à la réception», explique-t-il.

Cette technologie cible surtout les jeunes.

«On va chercher la nouvelle génération des candidats qui ne veulent pas s'engager à long terme, qui veulent être libre de voyager», lance Mathieu Laveau.

Les qualifications et les antécédents judiciaires des employés sont vérifiés. Le salaire, lui, est compétitif.

«C'est sûr qu'on n'a pas le choix d'être attractif, donc on est de 20 à 25% plus attractif que l'industrie. On n'a rien chez nous en bas de 20$ de l'heure», affirme le fondateur.

À Québec, chez AML une trentaine de postes sont toujours vacants. L'entreprise utilise l'application depuis deux semaines déjà.

«Ce qu'on souhaite, c'est convertir ces gens-là, qui viennent travailler. C'est une belle façon de faire découvrir nos métiers», lance Lucie Charland, directrice générale adjointe de la compagnie.

Plusieurs personnes inscrites occupent déjà un emploi à temps plein. C'est le cas de Roxanne St-Germain, qui souhaite arrondir ses fins de mois.

«Si tu aimes ça, tu peux revenir quand tu veux, tu n'as pas d'horaire ou d'obligation», explique-t-elle.

En raison de l'engouement, ce service devrait être disponible à Montréal à l'automne.