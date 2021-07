Près de 700 M$ investis par Ottawa et Québec

Ottawa et Québec volent au secours du secteur aéronautique, qui a souffert durant la pandémie, et annoncent un investissement de près de 700 millions de dollars dans plusieurs projets, notamment dans un moteur hybride de Pratt & Whitney.

L’annonce s’est faite en « présentiel » avec les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault.

Ottawa va verser jusqu’à 440 millions et Québec ajoutera 243 millions $ pour stimuler l’innovateur des joueurs majeurs de l’aéronautique à Montréal.

«Je suis très content de dire qu’on va créer 1000 nouveaux emplois payants et quand je dis payants, ce sont des emplois à 80 000 $ et plus. On parle d’investissements historiques», a souligné M. Legault.

Les investissements doivent permettre le maintien de 12 000 emplois dans ce secteur

Un des projets soutenus est celui du fabricant Pratt & Whitney qui veut développer un moteur hybride. Bell Textron et CAE développeront aussi leurs propres initiatives.

Écoutez l'entrevue de Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’Aéronautique et de l’Aviation Civile, avec Vincent Dessureault sur QUB Radio: