Projet Apuiat: les Innus veulent développer leur expertise

Les communautés innues, partenaires du projet éolien Apuiat qui verra le jour sur la Côte-Nord, forment un comité de maximisation économique.

Alors que la conception du projet est dans sa phase finale, les Innus souhaitent former des alliances entre des entreprises pour obtenir des contrats et développer une expertise dans le domaine de l’énergie éolienne.

Capture d'écran site du projet éolien Apuiat

Cinquante éoliennes produisant 200 MW seront érigées à l’ouest du secteur Pentecôte, à Port-Cartier.

Quelque 300 emplois directs seront créés pendant la phase de construction.

Boralex et sept communautés innues sont partenaires de ce projet évalué à 600 millions $ et se partageront le contrôle et les profits à parts égales.

«Notre objectif, c’est vraiment qu’il y ait un maximum de retombées au niveau des emplois et des contrats sur la Côte-Nord au niveau des entreprises innues et nord-côtières. Il faut autant que le côté innu soit prêt à répondre aux besoins que la communauté d’affaires québécoise», a indiqué Marc Genest, président de la Société en commandite Apuiat.

Un projet relancé en février 2021

Le projet éolien, abandonné par la Coalition avenir Québec lorsque le parti du premier ministre François Legault a pris le pouvoir, en 2018, a été relancé en février dernier, ce qui a permis de retourner à la planche à dessin.

«On analyse différents modèles d’éoliennes afin de choisir le bon modèle pour le site», a indiqué à TVA Nouvelles Alexandra Agagnier, cheffe de projet chez Boralex, jeudi.

«On travaille sur l’ingénierie des chemins, a-t-il ajouté. Également, on fait la mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement qu’on avait débutée en 2016.»

Les promoteurs espèrent obtenir au printemps 2022 les autorisations gouvernementales pour octroyer rapidement les premiers contrats de construction. Du déboisement et des travaux sur des ponts d’accès seront réalisés l’été prochain.

Les chemins, les fondations et le réseau collecteur seront construits en 2023. Et le montage des éoliennes ainsi que leur mise en service se dérouleront en 2024.

C’est à partir du chemin de l’ancienne scierie du secteur Rivière-Pentecôte que le projet éolien sera développé. Pour le moment, la logistique de transport des composantes des 50 éoliennes jusqu’au site n’est pas connue, mais il est déjà prévu qu’elles soient transportées par navire jusque sur la Côte-Nord.

Le projet touchera un territoire de 113 kilomètres carrés sur lequel se trouve une trentaine de villégiateurs. Le promoteur a récemment tenu une consultation publique et des simulations visuelles ont été présentées.

«Les commentaires qu’on a reçus sont généralement très positifs. Les gens sont enthousiastes de voir venir le projet, des retombées économiques», a indiqué Alexandra Agagnier.

Le projet Apuiat représente une première pour les Innus sur le plan économique, souligne Marc Genest.

«C’est une grande fierté qu’on ait réussi à rassembler l’ensemble des neuf communautés innues autour d’un seul projet», a-t-il mentionné.

Les Premières Nations comptent bien profiter de l’expertise qu’elles acquerront pour développer d’autres projets éoliens sur la Côte-Nord.