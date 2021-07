De 12 à 18 mois de prison réclamés contre l’ex-adjudant Gagnon

Le crime commis par l’adjudant André Gagnon à l’égard de la militaire Stéphanie Raymond doit être puni par une détention ferme variant entre 12 et 18 mois, selon la poursuite, mais la défense estime qu’une peine suspendue pourrait satisfaire les fins de la justice.

L’homme de 55 ans était de retour devant la juge Réna Émond, mercredi, pour les observations sur la peine, au cours desquelles il a pu prendre connaissance des conséquences que la victime a subies et de la façon elle s’est sentie utilisée.

« Dans l’armée, on nous apprend à ne pas parler et à ne pas nous plaindre. On nous apprend également qu’il est permis de tout faire. Tout sauf se faire prendre », a écrit la victime, dont la lettre a été lue par la poursuivante, Me Valérie Lahaie.

Long combat

Lors d’une soirée de Noël en 2011, Gagnon a embrassé sa victime puis il l’a déshabillée pour ensuite lui faire des attouchements avec sa bouche et ses doigts.

«Ce soir-là, tu as pris ma carrière en otage. Tu savais que j’étais davantage une proie que ton égale. Je croyais que tu étais quelqu’un de bon et de raisonnable. J’avais confiance en toi», a mentionné la victime, qui a décidé de porter plainte pour «se choisir et se respecter».

Les procédures ont toutefois été très longues puisqu’elles se sont échelonnées sur dix ans, au cours desquels la femme dit s’être souvent sentie «comme une paria».

«Je me suis sentie comme une menteuse, une nymphomane, une salope. J’ai souvent senti que c’est moi qui aurais dû être au banc des accusés», a écrit la victime, qui a toutefois choisi d’arrêter de vivre dans le passé.

Excuses

« Aujourd’hui, je ne t’en veux pas... je ne t’en veux plus parce que désormais, tu ne me fais plus ni chaud ni froid », a conclu la femme de 37 ans.

Gagnon, qui, depuis 2013, est préposé dans un site d’enfouissement, a également pris la parole.

Questionné par son avocat, Me Simon Roy, l’homme a d’abord parlé des opportunités perdues à la suite de la dénonciation, puis il a présenté ses excuses à la victime en avouant avoir « mal agi ».

« J’espère qu’un jour elle va finir par me pardonner. En plus du mal que je lui ai fait, j’ai sûrement fait mal aussi à sa famille et ses amis », a-t-il dit d’une voix monocorde en ajoutant que s’il avait la possibilité de revenir en arrière, il « s’assurerait qu’elle est consentante » avant de faire « n’importe quoi ».

La juge rendra sa décision en novembre.

Dix longues années de procédures

Décembre 2011 :

L’agression sexuelle survient lors d’une fête de Noël.

Janvier 2012 :

Stéphanie Raymond porte plainte à la police militaire.

Août 2014 :

Le premier procès en Cour martiale d’André Gagnon se solde par un acquittement.

Juillet 2016 :

La Cour suprême autorise le ministre de la Défense à porter en appel l’acquittement.

Octobre 2018 :

La Cour suprême rejette l’appel d’André Gagnon et maintient le jugement qui ordonne la tenue d’un deuxième procès.

Juin 2019 :

André Gagnon comparaît en chambre criminelle pour y être accusé d’agression sexuelle.

Mars 2021 :

L’homme de 55 ans plaide coupable.