EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 9H00

PLANÉTAIRE

Cas: 188 521 901

Morts: 4 060 851

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 947 232

Morts: 608 115

CANADA

Ontario: 547 409 cas (9258 décès)

Québec: 375 969 cas (11 231 décès)

Alberta: 232 536 cas (2310 décès)

Colombie-Britannique: 148 187 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 943 cas (1163 décès)

Saskatchewan: 49 304 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1407 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 480 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 421 447 (26 450 décès)

NOUVELLES

8h57 | Air France propose d'intégrer les informations sanitaires à ses billets

Air France va proposer à ses clients d'intégrer à leur billet les données sanitaires leur permettant de voyager, afin de fluidifier les passages à l'aéroport.

COURTOISIE AIR FRANCE

8h15 | «C’est raisonnable d’y aller lentement avec l’ouverture des frontières»

La décision du gouvernement Trudeau de ne pas rouvrir pour le moment la frontière canadienne, même pour les touristes pleinement vaccinés, est la bonne, juge une spécialiste.

6h44 | Tirage de centaines de masques de plongée inutilisés par les soignants

Au moins 300 masques de plongée flambant neufs sont désormais tirés au sort par la Santé publique de la Montérégie qui ne les a jamais utilisés, comme convenu, pour protéger ces soignants qui côtoient des patients atteints de la COVID-19.

4h49 | France: un test Covid de moins de 24h pour les non-vaccinés de retour d'Espagne et du Portugal

«Un test de moins de 24 heures» sera demandé aux frontières françaises aux voyageurs non-vaccinés contre la COVID-19 venant d'Espagne et du Portugal, en proie à une nouvelle vague épidémique, a déclaré jeudi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes.

4h16 | Chine: l'étau se resserre autour des non-vaccinés

Interdits d'université, d'hôpital ou de supermarché: des millions de Chinois sont menacés d'être mis au ban de la société s'ils ne sont pas vaccinés contre la COVID-19, selon des directives adoptées par une vingtaine de collectivités locales.

La Chine, où le coronavirus a fait son apparition à la fin de 2019, a déjà administré plus de 1,4 milliard de doses de ses vaccins et prévoit d'immuniser totalement les deux tiers de sa population d'ici à la fin de l'année.

3h53 | L'Espagne rend hommage aux victimes de la Covid-19 en plein rebond de l'épidémie

L'Espagne, l'un des pays européens les plus durement frappés par la pandémie, rend un hommage solennel jeudi aux victimes de la COVID-19 et au personnel médical, alors même qu'elle est confrontée à une forte hausse des nouveaux cas, malgré l'avancée de la campagne de vaccination.

AFP

3h32 | Pandémie en Australie: Melbourne va subir un cinquième confinement

Melbourne, deuxième ville d'Australie, va entrer jeudi soir dans son cinquième confinement, ont annoncé les autorités locales, au moment où l'immense île-continent peine à contenir une flambée de nouveaux cas de coronavirus.

La mesure va s'appliquer à l'ensemble de l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a annoncé Dan Andrews, le premier ministre de l'État.

AFP

2h38 | L'île Maurice rouvre ses frontières aux vaccinés en manque de soleil

L'île Maurice, État confetti de l'océan Indien, rouvre jeudi ses frontières, presque totalement fermées depuis le début de la pandémie en mars 2020, aux voyageurs internationaux. Mais le bain de soleil a un prix.

Non seulement les vacanciers doivent être vaccinés et porteurs d'un test PCR négatif, mais il leur faudra en plus se soumettre à une quarantaine de 14 jours, dans une «bulle hôtelière».

0h46 | Vols suspendus: Paris et Berlin tentent un bras de fer avec Pékin

Des passagers testés positifs à la COVID à leur arrivée en Chine et des liaisons aériennes suspendues en conséquence. En réponse aux sanctions chinoises contre leurs compagnies, Paris et Berlin châtient à leur tour les transporteurs de Pékin.

La Chine, où est apparue l'épidémie fin 2019, a pratiquement fermé ses frontières dès mars 2020, limitant les liaisons aériennes internationales à une par semaine, par compagnie et par ville de destination.

0h30 | Thaïlande: après Phuket, trois autres îles rouvrent aux voyageurs internationaux

Après l'île de Phuket, la Thaïlande a rouvert aux voyageurs internationaux vaccinés trois autres de ses îles paradisiaques jeudi, dans le cadre d'une reprise graduelle au tourisme, un secteur vital pour le royaume, confronté à une troisième vague de COVID-19 virulente.

AFP

0h03 | Au Myanmar, à la recherche d'oxygène dans les rues de Yangon

À Yangon, la plus grande ville du Myanmar, les habitants bravent le couvre-feu militaire dans une quête désespérée d'oxygène pour permettre à leurs proches malades de la COVID-19 de respirer, alors que l'épidémie fait rage dans le pays, qui craint un scénario à l'indienne.

Le pays est en proie au chaos depuis que l'armée a pris le pouvoir le 1er février, déclenchant une répression brutale contre les opposants qui a fait plus de 900 morts et mis l'économie à plat.