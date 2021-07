Justin Trudeau répond à nos questions

Frontières, élections, pandémie : le premier ministre Justin Trudeau a abordé jeudi les questions de l’heure en entrevue avec Richard Latendresse.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.

M. Trudeau était de passage à Montréal pour annoncer des investissements dans le secteur de l’aéronautique. Il en a profité pour aborder plusieurs sujets chauds, notamment son plan pour la réouverture des frontières qu’il doit présenter plus tard en soirée à ses homologues provinciaux.

Ce plan, qu’il décrit comme «graduel», devrait être dévoilé au grand public la semaine prochaine. Mais chose certaine, la prudence continue de guider le premier ministre.

«Pour moi, l’important, ce n’est pas seulement que les [voyageurs] soient bien vaccinés – c’est la base. C’est aussi quand ils arrivent ici, on est comment en termes de vaccination?»

M. Trudeau estime que sans une couverture vaccinale suffisante, les risques de propulser le pays dans une 4e vague sont trop grands.

«On sait qu’une 4e vague, ça coûterait extrêmement cher pour notre économie et ce serait catastrophique pour notre moral.»

Des élections dans l’air

Malgré les annonces qui se multiplient depuis quelques semaines, Justin Trudeau continue de se défendre d’être en campagne préélectorale.

«On a bien travaillé depuis deux ans, mais on est dans une situation minoritaire. On sait que la vie d’un parlement minoritaire, c’est un an et demi normalement et on a déjà dépassé ça», indique-t-il.

Biden «plus prévisible»

Après la tempête Donald Trump, le premier ministre Justin Trudeau se retrouve aujourd’hui devant Joe Biden, un personnage diamétralement opposé de son prédécesseur. Faut-il y voir le signe d’une relation plus facile avec les Américains au cours des quatre prochaines années?

«Ce n’est jamais facile avec les Américains, mais je sais que M. Biden est plus aligné [avec nos positions] et il est beaucoup plus prévisible, c’est un vrai ami au Canada», juge Justin Trudeau.