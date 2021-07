Léger recul des nouveaux cas au Québec et en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a légèrement reculé, jeudi, tant au Québec qu’en Ontario où les campagnes de vaccination se poursuivent rondement.

La Belle Province a déclaré 65 infections et un décès, alors que 82 % des 12 ans et plus ont maintenant reçu une première dose et 48 % sont pleinement vaccinés. Les 18-29 ans (69 %) et les 30-39 ans (73 %) n’ont toujours pas atteint le taux de vaccination de 75 %, objectif de la Santé publique à la fois pour la première et la deuxième dose.

Jusqu’ici, 9,8 millions de doses ont été données aux Québécois et les 12-17 ans peuvent maintenant devancer leur deuxième dose quatre semaines après la première sur le site de Clic Santé.

«La situation épidémiologique au Québec demeure stable. Le virus est toujours présent, il faut profiter de la situation pour: augmenter le nombre de premières doses chez les plus jeunes, aller chercher le maximum de deuxièmes doses (toute catégorie) et devancer les rendez-vous avant le 31 août», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux sur Twitter.

Bonne nouvelle 👉 Les jeunes de 12-17 ans peuvent maintenant devancer leur rendez-vous à 4 semaines et + sur ClicSanté, comme l’ensemble des Québécois adultes.



La Santé publique a donné son accord.



Cette possibilité offre une plus grande flexibilité. — Christian Dubé (@cdube_sante) July 15, 2021

Les hospitalisations sont stables (81, +2) ainsi que la situation aux soins intensifs (23, -2).

En Ontario, 143 cas ont fait croître les données ainsi que 10 pertes de vie supplémentaires. Quelque 17,6 millions de doses ont été administrées dans la province la plus peuplée au pays, dont 10,2 millions de premières doses et 7,4 millions de deuxièmes doses.

Les hospitalisations sont en baisse (165, -9) et le même mouvement est mesuré aux soins intensifs (168, -12).

Le Manitoba (42 cas et 1 décès), Terre-Neuve-et-Labrador (23 cas) et le Nouveau-Brunswick (7 cas) ont aussi mis leurs données à jour jeudi.

Plus à l’Ouest, l’Alberta recense 53 nouvelles infections et un nouveau décès, la Saskatchewan, 30 nouveaux cas et la Colombie-Britannique, 54 nouvelles infections à la révision de leurs bilans quotidiens respectifs.

La situation au Canada

Ontario: 547 705 cas (9275 décès)

Québec: 376 109 cas (11 232 décès)

Alberta: 232 635 cas (2312 décès)

Colombie-Britannique: 148 286 cas (1761 décès)

Manitoba: 57 028 cas (1164 décès)

Saskatchewan: 49 341 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2343 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1433 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 490 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 422 242 (26 472 décès)