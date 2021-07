Les 12-17 peuvent enfin devancer leur deuxième dose sur Clic Santé

Les jeunes de 12 à 17 ans peuvent devancer dès maintenant leur rendez-vous pour leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 sur le site Clic Santé, jusqu’à quatre semaines après leur première injection.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé la nouvelle sur Twitter jeudi matin.

Il était possible jusqu’ici d’obtenir plus rapidement la deuxième dose des ados au sans rendez-vous, mais Québec attendait toujours un signal de la Santé publique pour leur permettre de devancer leur rendez-vous par le biais de Clic Santé.

«La Santé publique a donné son accord. Cette possibilité offre une plus grande flexibilité», s’est réjoui Christian Dubé.

À noter, la Santé publique recommande toujours à tous les Québécois, peu importe leur âge, d’attendre huit semaines et plus entre leurs deux doses de vaccin.

Depuis la semaine dernière, Québec autorise toutefois le devancement des deuxièmes doses jusqu’à un minimum de quatre semaines d’intervalle afin d’accélérer la vaccination de la population devant la montée de certains variants plus contagieux.

En date du 14 juillet, 72,2% des 12-17 ans avaient reçu une première dose de vaccin et 8,1% étaient adéquatement vaccinés.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a légèrement reculé, jeudi, tant au Québec qu’en Ontario où les campagnes de vaccination se poursuivent rondement.

La Belle Province a déclaré 65 infections et un décès, alors que 82% des 12 ans et plus ont maintenant reçu une première dose et 48% sont pleinement vaccinés.