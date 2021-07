Port du masque: plusieurs plaintes et une arrestation

Le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux publics. Mais depuis quelques jours, les policiers de Saguenay reçoivent davantage de signalements de commerçants pour des citoyens qui ne respectent pas cette réglementation et l’un d’eux a même été arrêté.

Mercredi, la police de Saguenay a reçu un appel d'un commerçant du secteur de Kénogami pour dénoncer un individu qui ne portait pas le masque à l'intérieur de son établissement. Lors de l'arrivée des policiers, l'homme avait quitté les lieux. Des clients ont suivi l'homme en voiture et les policiers ont pu rapidement le localiser et procéder à son arrestation.

«Il y a eu des menaces, il y a également eu du méfait sur place, donc nos policiers sont allés sur place», a confirmé le porte-parole du service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

Il rappelle que le port du couvre-visage est toujours obligatoire à l'intérieur dans les lieux publics.

«On se doit de porter le masque dans les commerces. C'est pour cette raison qu'il y a des déplacements de nos policiers. Parfois, on arrive sur place, on discute et le citoyen va décider de porter le masque. Dans certains cas, l'individu va avoir quitté les lieux parce qu'il savait que la police s'en venait», a expliqué le porte-parole.

Les commerçants ont aussi l'obligation de suivre les règles. «J'invite les commerçants à communiquer avec nous si vous vous apercevez que la discussion commence à être agressive. N'hésitez pas, il y aura un déplacement policier pour régler la situation», a affirmé M. Cormier.

