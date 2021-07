COVID-19: 50 % des Québécois pleinement vaccinés

Cinquante pour cent des Québécois de 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 82 % ont reçu une première dose.

La campagne de vaccination se déroule rondement avec 9 884 245 doses administrées dans la Belle Province. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a par ailleurs confirmé le lancement d’un concours vaccinal pour encourager les retardataires et les récalcitrants à rouler rapidement une manche en vue d’un retour à la normale.

L’objectif est de vacciner de deux doses au moins 75 % des Québécois de 12 ans et plus d’ici le 31 août prochain. Les gens sont ainsi invités à devancer leur deuxième rendez-vous. Pour l’heure, les 18-29 ans (69 %) sont en retard et les 30-39 ans (74 %) approchent de la cible.

Vendredi, on a ajouté 83 nouveaux cas aux statistiques québécoises ainsi que trois décès supplémentaires, portant le bilan jusqu’ici à 376 192 malades et à 11 235 pertes de vie.

Les hospitalisations ont légèrement augmenté (84, +3) et les soins intensifs (25, +2).

En Ontario, on a recensé 159 infections et 10 décès de plus, si bien qu’à ce jour 547 864 personnes ont contracté la maladie et 9285 en sont morts dans la province la plus peuplée au pays.

La situation au Canada:

Ontario: 547 864 cas (9285 décès)

Québec: 376 192 cas (11 235 décès)

Alberta: 232 635 cas (2312 décès)

Colombie-Britannique: 148 286 cas (1761 décès)

Manitoba: 57 028 cas (1164 décès)

Saskatchewan: 49 341 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2343 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1433 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 497 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 422 491 (26 485 décès)