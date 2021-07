EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

DERNIER BILAN 13h25

PLANÉTAIRE

Cas: 189 201 877

Morts: 4 070 243

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 984 251

Morts: 608 438

CANADA

Ontario: 547 705 cas (9275 décès)

Québec: 376 192 cas (11 235 décès)

Alberta: 232 635 cas (2312 décès)

Colombie-Britannique: 148 286 cas (1761 décès)

Manitoba: 57 028 cas (1164 décès)

Saskatchewan: 49 341 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2343 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1433 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 490 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 422 325 (26 472 décès)

NOUVELLES

13h23 | L'OMS demande un contrôle des laboratoires en Chine

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé vendredi le «contrôle des laboratoires» où les premiers cas de COVID-19 ont été identifiés en Chine, dans le cadre de la suite de son enquête sur l'origine de la pandémie.

12h | Les cas de COVID en augmentation dans tous les États américains

Les cas de COVID-19 sont en augmentation dans tous les États américains en raison de la vaccination au ralenti, et de la montée du variant Delta. Les spécialistes jugent qu’il faut donner un réel coup de barre afin d’endiguer la propagation aux États-Unis.

11h30 | Des prix pour inciter la population à se faire vacciner

Le gouvernement Legault a annoncé la création de concours vaccinaux pour inviter la population québécoise à recevoir le vaccin contre la COVID-19.

En partenariat avec Loto-Québec, deux concours «Gagner à être vacciné» seront proposés distinctement à la population adulte et aux jeunes de 12 à 17 ans vaccinés.

11h45 | COVID-19: 50 % des Québécois pleinement vaccinés

Cinquante pour cent des Québécois de 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 82% ont reçu une première dose.

11h30 | Des scientifiques appellent Boris Johnson à revenir sur la levée des restrictions

D'influents scientifiques internationaux ont appelé vendredi le gouvernement britannique à revenir sur sa décision de lever lundi l'essentiel des dernières restrictions liées au coronavirus en Angleterre, dénonçant les risques de cette stratégie non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans d'autres pays.

11h | Le Québec compte 83 nouveaux cas de COVID-19

Le Québec rapporte 83 cas de COVID et 3 décès, portant le total à 376 192 personnes infectées et 11 235 morts depuis le début de la pandémie.

Lors du dernier bilan, la province recensait 65 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 JUILLET 2021

-376 192 personnes infectées (+83)

- 11 235 décès (+3)

- 84 personnes hospitalisées (+3)

- 25 personnes aux soins intensifs (+2)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 406 pour un total de 10 997 790

- 101 415 doses administrées s'ajoutent, soit 99 852 dans les dernières 24 heures pour un total 9 853 761 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 30 484 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 884 245.

10h04 | Vaccins Covid-19: la troisième dose fait débat

Jamais deux sans trois? L'hypothèse qu'une troisième dose devienne nécessaire pour tous les gens vaccinés contre la COVID-19 fait débat, mais les autorités sanitaires jugent qu'il est trop tôt pour trancher, même si certains pays le font déjà pour certaines populations fragiles.

9h22 | La pandémie accélère partout sauf en Amérique latine

Le nombre de nouvelles contaminations et de nouveaux décès dus au coronavirus ont continué d'augmenter cette semaine dans toutes les régions du monde, excepté en Amérique latine: voici les évolutions hebdomadaires de la pandémie, issues d'une base de données de l'AFP.

7h12 | Espagne: feu vert de la justice au rétablissement d'un couvre-feu à Barcelone

La justice espagnole a donné son feu vert vendredi au rétablissement d'un couvre-feu à partir de ce weekend et pour au moins une semaine dans plusieurs grandes villes de Catalogne, dont Barcelone, au moment où le nombre de cas d'infection à la COVID-19, notamment parmi les plus jeunes, flambe dans la région.

Le Tribunal Supérieur de Catalogne a annoncé avoir approuvé la mise en place d'un couvre-feu «entre 1h00 et 6h00 du matin jusqu'au 23 juillet dans les villes de plus de 5000 habitants dont l'incidence est supérieure à 400 cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours».

6h29 | Origine de la pandémie: la Chine rejette les critiques du chef de l'OMS

Pékin a rejeté vendredi les critiques du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le manque supposé de coopération de la Chine dans l'enquête sur l'origine de la pandémie de COVID-19.

6h16 | La Hongrie rend la vaccination obligatoire pour les soignants

La Hongrie va rendre obligatoire la vaccination anti-COVID pour les soignants, comme d'autres pays européens avant elle, a annoncé vendredi le premier ministre Viktor Orban, qui a aussi fait part d'autres mesures pour relancer la vaccination.

5h53 | Pompes à essence: des pépins d’approvisionnement dans plusieurs stations-service

À l’approche des vacances de la construction, les Québécois ne devraient pas être surpris si, au hasard de leurs escapades routières, certains malchanceux devaient se buter à des pompes à essence complètement vides.

5h29 | Des tenanciers veulent demeurer ouverts jusqu’à 3h comme avant

Des propriétaires de bars, contraints par la Santé publique de cesser de vendre de l’alcool à minuit, pressent le gouvernement Legault de leur permettre à nouveau de faire leur last call à 3 h, sans quoi ils pourraient mettre la clé dans la porte.

5h22 | Cinq fois plus de nouveaux cas de COVID-19 d'ici au 1er août

L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de COVID-19 dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août du fait du variant Delta et de l'assouplissement des mesures, selon ses dernières projections publiées vendredi.

5h03 | Pic de contaminations redouté après les émeutes en Afrique du Sud

Pour une télé ou une paire de chaussures, des milliers de Sud-Africains se sont agglutinés lors des pillages et violences de ces derniers jours, faisant redouter un pic des contaminations dans un pays en pleine 3e vague meurtrière de coronavirus.

0h31 | Australie: les rues de Melbourne désertes après le début d'un cinquième confinement

Les rues de Melbourne étaient tristement vides vendredi matin, quelques heures après le début d'un cinquième confinement dans la deuxième plus grande ville d'Australie, au moment où le pays peine à contenir une nouvelle flambée épidémique.

Sydney étant depuis fin juin soumis à une mesure similaire, ce sont désormais au total plus de 12 millions d'Australiens qui sont priés de rester chez eux.