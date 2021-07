EN DIRECT | Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 19h55

PLANÉTAIRE

Cas: 189 912 121

Morts: 4 081 170

ÉTATS-UNIS

Cas: 34 067 424

Morts: 608 881

CANADA

Ontario: 548 040 cas (9288 décès)

Québec: 376 192 cas (11 235 décès)

Alberta: 232 676 cas (2314 décès)

Colombie-Britannique: 148 331 cas (1761 décès)

Manitoba: 57 126 cas (1164 décès)

Saskatchewan: 49 397 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2345 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1433 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 502 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 422 918 (26 492 décès)

NOUVELLES

19h01 | COVID-19: en Europe, les mesures se multiplient pour contenir la vague annoncée

AFP

Les pays européens, où un fort rebond de l'épidémie est attendu dans les prochaines semaines, tentent d'en contenir la propagation, avec le durcissement des conditions d'accès en France et au Royaume-Uni.

18h10 | La flambée des cas se poursuit aux États-Unis

Tous les gains liés à la pandémie demeurent fragiles et la situation continue d'inquiéter les spécialistes. Dans plusieurs pays, on remarque même une hausse marquée des cas... Si bien que les autorités doivent imposer de nouvelles restrictions comme c'est le cas chez nos voisins du sud.

17h23 | Vaccination : le Canada dépasse les États-Unis

AFP

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le pourcentage de personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin est plus élevé au Canada qu’aux États-Unis, rapporte Global News.

16h52 | Vaccination: l'UE a dépassé les États-Unis, selon des responsables européens

L'UE a dépassé les États-Unis pour le taux de population ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, se sont réjouis samedi des responsables européens sur Twitter, alors que le Vieux Continent a été à la traîne durant des mois.

16h30 | Pérou: près de la moitié des effectifs de la police ont contracté la COVID

AFP

La police nationale est l'institution la plus touchée par la COVID-19 au Pérou, avec 787 décès et plus de 50 600 contaminations, soit près de 50% de ses effectifs affectés, a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur.

16h18 | Eradiquer la variole aurait été impossible avec la désinformation actuelle, selon le Dr Fauci

«Si nous avions eu le rejet des vaccins que nous voyons dans certains médias, je ne pense pas qu'il aurait été possible d'éradiquer la variole», a estimé l'immunologue sur la chaîne CNN.

CNN

«Nous aurions probablement toujours la variole, et nous aurions probablement toujours la polio dans ce pays, si nous avions eu le genre de fausses informations qui sont répandues actuellement», a-t-il ajouté.

14h27 | Un encadrant de l'équipe tchèque testé positif à la COVID-19 à Tokyo

Un encadrant de l'équipe olympique tchèque a été contrôlé positif à la COVID-19 après son atterrissage à Tokyo, a fait savoir le Comité olympique tchèque dans un communiqué samedi.

«Tous les autres membres de l'équipe ont été testés négatifs et tous les sportifs sont OK dans le village olympique», a ajouté ce double champion olympique de canoë C1 500 et 1000 m à Atlanta en 1996.

11h47 | Croissance modérée des nouveaux cas en Ontario

Photo adobe stock

L’Ontario a rapporté samedi 176 nouveaux cas de COVID-19, en légère hausse par rapport à la veille.

Vendredi, la province la plus peuplée au pays avait déclaré 159 infections, soit 17 de moins.

À cela se sont ajoutées samedi trois pertes de vie supplémentaires, ce qui est mieux que les 10 pertes de vie signalées 24 heures auparavant.

9h26 | Le ministre de la Santé britannique testé positif à la COVID-19

Wheatley/WENN

Le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, a annoncé samedi avoir été testé positif à la COVID-19, à deux jours de la levée de la quasi-totalité des restrictions en Angleterre, un déconfinement qui inquiète en raison de la flambée de cas liés au variant Delta.

7h01 | Jeux olympiques: à une semaine de l’ouverture, un premier cas de COVID-19 au village

Photo AFP

À une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé samedi un premier cas de COVID-19 recensé au sein du village olympique, mais se sont voulus rassurants quant à l’efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du coronavirus.

6h27 | Virus: frustration après le changement de règles sur les arrivées en Angleterre de France

AFP

Le revirement du gouvernement britannique, qui a annoncé que les résidents au Royaume-Uni pleinement vaccinés de retour de France devront finalement continuer à observer une quarantaine, a semé frustration et colère, juste avant un assouplissement attendu des règles.

À partir de lundi, les personnes entièrement vaccinées au Royaume-Uni et venant de pays classés «orange», parmi lesquels de nombreuses destinations touristiques en Europe comme l'Italie ou l'Espagne, n'auront plus besoin d'observer de quarantaine à leur arrivée en Angleterre. Mais la France fera finalement exception en raison de la «présence persistante de cas en France du variant Beta (du coronavirus)» a annoncé le gouvernement vendredi soir.

6h06 | COVID-19: la capitale rwandaise Kigali reconfinée

AFP

Le Rwanda a annoncé le reconfinement de la capitale Kigali, ainsi que de huit autres districts dans le pays, à partir de samedi et jusqu'au 26 juillet, pour endiguer l'explosion de cas de COVID-19 enregistrée ces dernières semaines.

«Les citoyens sont invités à réduire considérablement les interactions sociales et à limiter les déplacements aux seuls services essentiels», a annoncé le gouvernement rwandais dans un communiqué diffusé mercredi soir.

6h00 | La fièvre boursière s’empare du Québec

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Ça faisait six mois que Bruno Gagnon St-Aubin s’amusait en Bourse avec son compte Disnat quand les marchés se sont effondrés, en mars 2020, à cause de la pandémie.

« J’ai perdu pas mal d’argent. Disons que ça m’a rendu plus nerveux. Mais j’ai gardé confiance. Je prenais des risques au début, je n’en prends plus », raconte le courtier hypothécaire de 34 ans.

5h42 | Nouvelle plainte contre une avocate antivaccin pour ses «propos dérogatoires»

Gloriane Blais / Facebook

Une avocate, qui défend ouvertement le mouvement antivaccin sur les réseaux sociaux, fait désormais l’objet d’une seconde plainte disciplinaire déposée ce mois-ci pour des «propos dérogatoires» et un «manque d’objectivité».

Me Gloriane Blais s'est fait connaître il y a plusieurs mois pour ses opinions juridiques controversées sur la vaccination sur les réseaux sociaux et pour ses participations aux manifs contre les mesures sanitaires.

5h36 | Jeux olympiques: voici nos 66 athlètes québécois à Tokyo

AFP

Pas étonnant que l’annulation des Jeux olympiques l’an dernier avait créé stress et angoisse chez nos athlètes. Ils ont néanmoins continué à bûcher à la poursuite de leur rêve.

Un espoir qui se matérialise enfin. Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu à compter du 23 juillet. Des Jeux bien sûr pas comme les autres, pandémie oblige.

5h26 | COVID-19: la France impose des tests de moins de 24 heures à l'entrée depuis plusieurs pays européens

AFP

La France va imposer des tests de COVID-19 de moins de 24 heures à l'entrée sur son territoire en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas, a annoncé Matignon samedi.

Cette mesure, qui concerne les voyageurs non vaccinés, entrera en vigueur dimanche à 00H00, précise un communiqué du Premier ministre Jean Castex.

4h46 | Deuxième grand pèlerinage en nombre limité à La Mecque à cause de la COVID

AFP

Des centaines de fidèles musulmans sont arrivés à la Grande mosquée de La Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pour participer à partir de samedi au grand pèlerinage annuel, marqué pour la deuxième année consécutive par un quota ultralimité de pèlerins en raison de la COVID.

Seuls 60 000 Saoudiens et étrangers résidents dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer au hajj. En 2020, à peine une dizaine de milliers de fidèles avaient pu l'effectuer, au plus fort des restrictions sanitaires et avant la course à la vaccination.

0h45 | Au Brésil, la vaccination anti-COVID fait sentir ses premiers effets

AFP

Après une deuxième vague dévastatrice, le Brésil, qui déplore plus d'un demi-million de morts de la COVID-19, connaît depuis quelques semaines une légère amélioration de la situation épidémique que les experts attribuent à l'accélération de la vaccination.

Le nombre moyen de décès quotidiens dans le pays de 212 millions d'habitants s'est élevé au cours de la semaine écoulée à 1252, contre près de 3000 début avril, au plus fort de la deuxième vague.

0h45 | Besoin d'un faux pass sanitaire pour le coronavirus? Bienvenue à Mexico

AFP

À la recherche d'un pass sanitaire mais sans se faire vacciner contre la COVID-19? Qu'à cela ne tienne. À Mexico, pour quelques centaines de pesos, on vous en fabrique un faux.

Depuis quelques jours, une version falsifiée du précieux document qui permet en principe de voyager dans certains pays sans la contrainte d'une quarantaine est discrètement offert à la vente à Santo Domingo, un quartier central de la capitale mexicaine déjà connu pour sa production frauduleuse d'actes de naissance, permis de conduire, diplômes et autres passeports.

0h02 | Virus: Sydney durcit son confinement

AFP

Les autorités australiennes ont ordonné samedi de nouvelles restrictions, dont la fermeture de davantage de commerces à Sydney, face à une recrudescence de la pandémie malgré plusieurs semaines de confinement.

Tout commerce jugé non «essentiel» devra baisser le rideau à Sydney et dans sa périphérie, a annoncé la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. Les chantiers ont été interrompus dans la ville.