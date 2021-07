Les campeurs interdits cette année sur une plage du Bas-Saint-Laurent

Le camping est interdit cette année à la plage de Saint-Germain, un village voisin de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, afin de protéger l’endroit qui a été malmené l’été dernier lorsque les touristes québécois s’y sont rués.

Cette plage était devenue ces dernières années un endroit prisé par les campeurs cherchant un emplacement pour monter leur tente. Malheureusement, le fort achalandage de l’été dernier a exacerbé les tensions et causé des dommages à cet écosystème. Les feux de camp et les déchets, notamment, sont devenus un réel problème.

«Avant, il y avait plein d’élymes, mais avec le camping ces plantes disparaissent», explique Perle Morency, copropriétaire du restaurant Côté-Est, à Kamouraska. L’élyme des sables est une plante aux racines abondantes qui stabilise les berges. Leur diminution entraîne donc une érosion des berges.

L’achalandage a également entraîné le départ des oiseaux, qui ont besoin de ces espaces de repos. Cet endroit «fait partie d’une zone qui sert de halte migratoire et de site de nidification pour plus de 200 espèces d’oiseaux», peut-on lire dans un communiqué diffusé par la municipalité de Saint-Germain.

L’hiver dernier, Perle Morency avait commencé à sonner l’alarme. Elle n’était pas la seule à s’inquiéter; d’autres résidents déploraient aussi la situation.

L’an dernier, «on avertissait des gens tous les jours de ne pas camper derrière l’école à Kamouraska», se rappelle Perle. Elle avait également vu la détérioration à la plage de Saint-Germain et l’augmentation du nombre de campeurs qui utilisaient cet endroit. «On se sentait un peu responsables. J’ai montré cet endroit à des amis. Mais là, il fallait agir avant qu’il ne soit trop tard», dit-elle.

La présidente du Comité de développement de la municipalité de Saint-Germain, Jacinthe Thiboutot, explique que «l’an dernier, on a réagi en se tassant». Mais, une consultation auprès des résidents et résidentes du village a pu montrer l’importance pour la population de protéger la plage.

Un comité a donc été créé pour trouver des solutions à d’éventuels nouveaux débordements avec la reprise de la saison touristique cet été. Il regroupe des acteurs municipaux, d’organisme de protection environnementale et des agriculteurs dont les champs avoisinent la plage.

Au mois de mai, ce comité s’est réuni et dans la foulée, la réglementation municipale a été modifiée pour interdire le stationnement et le camping sur la plage et chemin qui y mène, entre 21 h et 6 h. Une nouvelle signalisation explicative a été installée.

Le maire de Saint-Germain est allé lui-même mettre les rochers en place pour empêcher l’accès des berges aux véhicules. «Il est toujours important d’avoir un maire avec un tracteur», ajoute Mme Thiboutot, avec le sourire.

Il est à noter que la proposition de fermer la plage pour cinq ans mise de l’avant par la municipalité de Saint-Germain afin de permettre au site de se régénérer est écartée pour l’instant.

La municipalité travaille avec la Sûreté du Québec pour faire respecter les changements à la réglementation. Au mois de mai, ce sont 13 constats d’infractions qui ont été émis. En juin, ce nombre a diminué à huit.

Perle Morency a noté une forte diminution de l’achalandage cette année. «Chaque fois que l’on explique que l’on veut protéger l’endroit, on n’a jamais eu de mauvaises réactions», explique-t-elle.

Pour Cynthia Bernier, directrice générale adjointe à la municipalité de Kamouraska, la situation s’est améliorée cette année. «L’an passé, on ne savait pas à quoi s’attendre. Cette année, on est mieux préparés à accueillir les gens», assure-t-elle.