Noyade d’un ado dans une piscine publique de Montréal

Le corps d’un adolescent de 13 ans a été retrouvé samedi matin dans une piscine publique de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Vers 4h, les policiers auraient repêché l’ado inanimé dans la piscine Maisonneuve, située sur la rue de Rouen.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Selon le SPVM, des manœuvres de réanimation ont été effectuées, mais le décès a rapidement été constaté.

Le dossier est maintenant entre les mains du bureau du coroner, afin de mieux comprendre les circonstances de l’incident.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Sur les lieux de l'accident, les accès étaient fermés et verrouillés selon le protocole de sécurité.

La ville de Montréal n'est pas à sa première noyade qui survient en dehors des heures d'ouverture des piscines. Certains adolescents et jeunes adultes sautent par-dessus la clôture pour aller se baigner.

La piscine Maisonneuve restera fermée au moins pour la journée.

Un nombre de noyades en hausse

Le nombre de noyades a augmenté pendant la pandémie.

«Ça fait 15 mois que les enfants et les adolescents ne suivent pas de cours de natation, donc on ne les a pas conscientisés sur les règles de sécurité aquatiques ou nautiques», explique Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

«Ça fait deux printemps que je ne réussis pas en tant qu'organisation de déployer ''Nager pour survivre'', ou ''Nager pour survivre plus'' pour les élèves du secondaire, alors oui, ça fait partie de mes préoccupations. Et à cause de la pandémie, on a formé moins de sauveteurs cette année, c'est clair.»

En date du 16 juillet, on dénombre 39 noyades au Québec depuis le début de l’année, selon la Société de sauvetage. Au total en 2020, c’est 95 incidents qui ont été répertoriés, un nombre qui avait explosé par rapport aux 59 noyades dénombrées en 2019.