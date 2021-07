Saint-Raymond: deux personnes grièvement blessées dans un accident

Un jeune conducteur dans la vingtaine et son passager luttaient pour leur vie, vendredi soir, après avoir fait une embardée qui aurait pu être causée par l’alcool ou la drogue, à Saint-Raymond.

Guy Martel/Agence QMI

Le véhicule dans lequel se trouvaient les deux individus circulait sur le rang Saint-Mathias lorsqu’il a fait une sortie de route, suivie de plusieurs tonneaux en bordure du chemin, dans la municipalité située dans Portneuf.

Guy Martel/Agence QMI

Les deux personnes se trouvaient dans un état critique en fin de soirée, vendredi, explique Hélène Nepton, de la Sûreté du Québec (SQ). Toutefois, leur état s’est stabilisé samedi matin, bien qu’ils souffrent toujours de blessures graves.

Guy Martel/Agence QMI

Un reconstitutionniste de la SQ et des enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour évaluer les causes et circonstances de l’embardée.

Guy Martel/Agence QMI

«L’alcool ou la drogue pourrait être en cause dans cette affaire», précise Mme Nepton.

Guy Martel/Agence QMI

Il est possible que le jeune conducteur doive se soumettre à une prise de sang pour confirmer si cette hypothèse est vraie. Si c’est le cas, des accusations seront portées pour conduite avec les facultés affaiblies.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cette sortie de route.