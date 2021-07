La majorité du pays sous un avertissement de mauvaise qualité de l’air d’Environnement Canada

L’agence fédérale Environnement Canada a soumis dimanche matin un avis de mauvaise qualité de l’air pour plusieurs régions du pays, en raison des nombreux feux de forêt des derniers jours en Ontario et dans l’ouest canadien.

«Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque», peut-on lire.

Ces conditions pourraient se maintenir jusqu’à lundi

Bien que faisant partie des provinces les moins affectées, le Québec sera aussi touché par cette situation. Les secteurs de Chibougamau, Parent et dans les environs de la réserve faunique La Vérendrye font partie des régions sous surveillance.

Pour améliorer la situation, il est suggéré par l’agence fédérale d’utiliser le transport collectif, réduire la vitesse de son véhicule ou éviter de laisser tourner inutilement le moteur.