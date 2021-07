Un conducteur en état d’ébriété avancé happe deux adolescents

Un conducteur de 25 ans, en profond état d’ébriété, a happé et blessé gravement dans la nuit de samedi à dimanche deux adolescents à Deux-Montagnes, plongeant l’un d’entre eux dans un état critique.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Le chauffard, roulant plus vite que la limite de vitesse a embouti le cyclomoteur, qui faisait son arrêt obligatoire sur le 20e avenue, éjectant les deux jeunes du véhicule.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Ceux-ci ont été transportés vers le CHU Sainte-Justine. L’état de la passagère s’est stabilisé dimanche matin, mais celui du jeune conducteur reste toujours critique, a souligné Jean-Philippe Labbé, inspecteur de la Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes.

Le conducteur a, pour sa part, soufflé dans l’éthylomètre des policiers un taux d’alcoolémie près de 2 fois et demi plus élevé que la limite permise. Il a été arrêté et comparaîtra cet après-midi.

Des reconstitutionnistes sont sur place pour éclaircir les causes et les circonstances de cet incident.