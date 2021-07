Urgences débordées: «c’est une situation extrême» pour les ambulanciers

La situation précaire des urgences qui débordent dans plusieurs régions du Québec crée une pression supplémentaire pour les ambulanciers de la province.

Le coordonnateur aux communications chez Dessercom, Francis Brisebois, a notamment fait état de plusieurs hausses du nombre d’appels qui viennent compliquer la vie des ambulanciers partout au Québec.

«Également, on vit des ruptures de service de quelques heures, parfois des journées complètes au niveau des hôpitaux. Donc, c’est une situation qui est extrême», a-t-il poursuivi en entrevue avec TVA Nouvelles, dimanche.

Selon lui, une partie du problème vient du fait que plusieurs citoyens appellent une ambulance même ils ont un problème non urgent, dans l’espoir de couper les files d’attente dans les urgences des hôpitaux.

M. Brisebois suggère plutôt aux citoyens de communiquer avec le 811 ou de consulter un pharmacien si leur problème n’est pas urgent, afin d’éviter de surcharger inutilement le réseau ambulancier.

Frapper à une porte close

Francis Brisebois a ajouté que la fermeture de certaines urgences en région complique la tâche des ambulanciers paramédicaux. En effet, lorsque ceux-ci sont redirigés vers un autre centre hospitalier, le temps de transport est considérablement augmenté, ce qui réduit le nombre d’équipe disponible pour répondre aux urgences.

«On a de la difficulté à avoir des ressources ambulancières présentement, et c’est des situations problématiques pour nos paramédics», a partagé le coordonnateur.

Il a précisé que l’Estrie et la région de Québec sont les régions les plus «chaudes» et qui posent le plus problème aux ambulanciers.

La difficulté d’embaucher des ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue vient aussi compliquer la donne.

«On préfère prévenir que guérir, c’est pourquoi on souhaite sensibiliser la population à utiliser les ressources ambulancières adéquatement», a indiqué Francis Brisebois.