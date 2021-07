America’s Got Talent fait sa promo avec Gabriella

La performance de la chanteuse et violoniste québécoise Gabriella sur le plateau d’America’s Got Talent a été mise en ligne, lundi matin, sur le compte Instagram de l’émission, 36 h avant sa diffusion à NBC, mardi soir.

• À lire aussi: Gabriella tente sa chance à America’s Got Talent

Si on se fie à cet extrait, ça augure bien pour l’artiste de 28 ans, puisque les quatre juges — Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara et Howie Mandel — se sont levés pour l’applaudir après sa touchante interprétation de Goodbye My Lover, de James Blunt.

Il faudra cependant attendre à demain soir pour entendre leurs commentaires et savoir si Gabriella passera la première étape des auditions.

Disons qu’être choisie pour assurer la promotion du prochain épisode sur les réseaux sociaux n’est certainement pas un mauvais présage.

Gabriella s’était fait connaître du grand public, au Québec et en France, quand elle avait participé au concours télé The Voice, en 2016.