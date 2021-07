Deux-Montagnes: ivre au volant, il frappe deux ados

Deux adolescents de 15 ans ont frôlé la mort tôt hier matin après avoir été frappés par un chauffard en état d’ébriété avancé dans un quartier familial de Deux-Montagnes.

« Si tu ne peux pas te gérer, ne conduis pas et ne bois pas », lance avec hargne Zack Thibodeau, 15 ans.

Après avoir passé une belle soirée avec sa bande samedi soir, il nageait entre tristesse et colère hier après-midi.

Vers 2 h 30, le scooter où étaient assis son ami Adam et sa passagère Iaros faisait son arrêt obligatoire sur la 20e Avenue, à la hauteur de la rue de Normandie.

Photos Agence QMI, Pascal Girard

Philippe Vocino, 25 ans, qui roulait plus vite que la limite de vitesse, a embouti le cyclomoteur, éjectant les deux jeunes de leur véhicule.

Selon nos informations, son taux d’alcool était d’au moins 200 mg par 100 ml de sang (0,20), soit deux fois et demie au-dessus de la limite permise de 0,08.

Écoutez l'entrevue de l'avocate Nada Boumeftah avec Vincent Dessureault sur QUB Radio:



Comme un coup de feu

L’impact de la collision a donné l’impression aux voisins qu’un coup de feu avait été tiré.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

« On est sorti. Une dame était déjà avec la jeune fille. Ma femme qui était nu-pieds était rendue avec elle. Le garçon râlait pas mal », raconte Robert Lecours, qui a été réveillé par son fils.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Hier, le jeune Adam était dans un état critique, mais stable alors que son amie était hors de danger malgré ses fractures.

Si les moins de 16 ans ne peuvent prendre de passager sur leur cyclomoteur, Zack explique que son ami voulait bien faire en évitant à leur copine de marcher seule en pleine nuit jusqu’à chez elle.

« Un peu plus tôt, des policiers étaient venus nous voir pour faire de la prévention. On leur avait donc conseillé de partir un peu plus tard pour ne pas se faire prendre. S’ils nous avaient écoutés, peut-être que rien de tout ça ne se serait passé », regrette-t-il.

Conducteur en détention

Photo tirée de Facebook

Philippe Vocino fait face à quatre chefs d’accusation, dont conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles. Il demeure en détention et reviendra en cour aujourd’hui.

Selon des résidents, le haut débit de circulation est monnaie courante sur la 20e Avenue, comme il s’agit de la rue principale pour rejoindre l’autoroute 640.

En plus, l’événement s’est produit devant un parc pour enfants. À cet endroit, les policiers « en pognent souvent qui ne font pas leur stop », ajoute André Tremblay, un résident de 74 ans.

Déconfinement fatal

Avec le déconfinement, certains automobilistes sont plus téméraires, rappelle Theresa-Anne Kramer, porte-parole du chapitre montréalais des Mères contre l’alcool au volant (MADD).

« Les gens veulent cet exutoire et sortir. Malheureusement, ils pensent qu’ils sont capables de conduire avec les facultés affaiblies », dit-elle.

Selon des données de MADD, les hommes de 21 à 34 ans ont 573 fois plus de chance d’être impliqués dans une collision fatale si leur taux d’alcool est deux fois supérieur à la limite permise.