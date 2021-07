Réouverture de la frontière terrestre aux Américains le 9 août

Les touristes américains entièrement vaccinés seront admis au Canada à partir du 9 août. Ceux du reste du monde le seront un mois plus tard, le 7 septembre.

La levée progressive des restrictions permettra la reprise graduelle du tourisme, d’abord avec les États-Unis, puis avec le reste du monde.

«Les deux étapes nous permettront de nous assurer que nous sommes prêts à faire face au volume (de voyageurs)», a expliqué Brigitte Diogo, vice-présidente à l’Agence de la Santé publique fédérale.

Pour être admis, les touristes devront fournir numériquement leur preuve de vaccination avant leur départ pour le Canda, en la téléchargeant via l’application ArriveCAN, ou sur portail Web du même nom. Ils devront aussi être en mesure de présenter une copie imprimée ou numérique de leur attestation de vaccination en anglais ou en français à leur arrivée.

Certains vaccins seulement

Ces assouplissements des restrictions frontalières s’appliqueront seulement aux voyageurs ayant reçu deux doses des vaccins homologués par Santé Canada.

À l’heure actuelle, seuls ceux fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson) sont approuvés.

Les voyageurs provenant de pays où d’autres vaccins sont distribués devront donc attendre. 70 pays du monde, dont le Mexique, distribuent par exemple le vaccin Sputnik fabriqué en Russie.

Mme Diogo a indiqué que le gouvernement examine actuellement la possibilité de donner le feu vert à des voyageurs ayant reçu d’autres vaccins, mais n’y est pas prêt pour le moment.

Entrevue avec Dr François Marquis, Chef de service des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont:

Voyages familiaux facilités

Les enfants de moins de 12 ans qui n’ont pas accès à la vaccination ne seront plus contraints de respecter une quarantaine stricte, dès le 9 août pour les États-Unis et le 7 septembre pour le reste du monde.

Toutefois, les enfants devront être soumis à un test de dépistage à leur arrivée et huit jours plus tard. Ils devront également éviter les lieux de rassemblements, y compris les camps d’été, les écoles et les garderies pendant les 14 jours suivant leur arrivée.