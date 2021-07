Réouverture des frontières: une annonce qui fait des heureux

Lundi midi, c'est plutôt tranquille au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, mais ça va probablement changer dès le 9 août.

L’annonce de la réouverture des frontières a fait plusieurs heureux près du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Les employés d’un casse-croûte, situé à quelques pas de la frontière, ont confié à TVA Nouvelles avoir hâte d'accueillir à nouveau des touristes américains.

Néanmoins, la crainte d’une hausse du nombre de cas de ce côté-ci de la frontière est bien présente. Selon le «New York Times», la moyenne des cas COVID des 7 derniers jours dans l'État de New York est de 880.

Dans ce contexte, c'est une sage décision, celle d'Ottawa, d'accueillir des Américains entièrement vaccinés, estime le maire de Lacolle.

«C'est sûr et certain qu'on ne veut pas ravoir les problèmes qu'ils ont eus l'autre côté. On ne voudrait pas les voir chez nous», a déclaré le maire de Lacolle, Jacques-Lemaistre-Caron, en entrevue à TVA Nouvelles.

À Montréal aussi, plusieurs restaurateurs accueillent favorablement l’annonce de lundi. Dans le Vieux-Montréal, plus particulièrement, la clientèle américaine est attendue impatiemment.

Un restaurateur a confié à TVA Nouvelles qu’avant la COVID, au moins 50 à 60% de sa clientèle.

Dans une grande galerie d'art de la Place Jacques-Cartier, le propriétaire, qui a dépensé 200 000 dollars de sa poche pour survivre à la pandémie, voit la lumière au bout du tunnel.

Les hôteliers, dont ceux de Québec, se réjouissent également, car les taux d'occupation sont passés de 83% en juin 2019 à 14% en pleine pandémie, avec une récente reprise au cours des derniers jours.