Reprise accélérée des chirurgies dès l'automne au Bas-Saint-Laurent

Les salles d’opération du Bas-Saint-Laurent roulent à plein régime cet été, malgré les vacances et la pandémie, et le réseau de la santé de la région se prépare à accélérer la cadence pour la reprise des chirurgies dès le début de l'automne.

Les salles d'opération fonctionnent presque à leur capacité habituelle en période estivale dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent. La semaine dernière, le niveau d'activité chirurgicale se situait à 94%, ce qui veut dire que le volume d'activités est sensiblement le même qu'à la même période avant la pandémie.

Cette situation permet d'éviter d'aggraver les listes d'attente pour des chirurgies dans la région, selon le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho.

On sait qu'il y a eu du délestage dans les derniers mois en raison de la pandémie. Présentement, 750 personnes de la région se trouvent sur la liste d'attente pour une chirurgie depuis plus de 6 mois. Avant la pandémie, cette liste était presque vide, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«C’est qu’au courant des prochaines semaines et des prochains mois, il va y avoir d’autres patients qui vont être évalués par les médecins, qui seront mis sur les listes d’attente chirurgicale. Il faudra gérer tant les nouveaux que ceux qui sont déjà en attente, et là, évidemment, on va essayer de passer les gens qui attendent depuis le plus longtemps en priorité», a ajouté le Dr Carvalho.