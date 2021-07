Un homme suspecté de féminicide à Saint-Tropez

Soupçonné d'un féminicide près de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, puis d'avoir tiré sur un gendarme, un homme «armé et dangereux» est traqué depuis dimanche par quelque 200 gendarmes et forces d'élite français dans un village des Alpes où il a grandi.

Marc Floris, âgé de 33 ans, est un «individu dangereux, activement recherché pour tentative d'homicide», selon l'appel à témoin lancé lundi par la gendarmerie.

En fuite depuis dimanche, après qu'il a tiré sur un gendarme venu pour l'interroger, mais sans le blesser, il est caché quelque part dans le quartier de Laval, «à six-sept kilomètres du centre du village» de Gréolières, là où vivent ses parents, a expliqué le maire, Marc Malfatto, à l'AFP.

Meurtre d'une femme de 32 ans

Il est suspecté d'être l'auteur du meurtre d'une jeune femme de 32 ans, retrouvée morte par balle dimanche à l'aube par un livreur de journaux devant le portail de sa résidence du Plan-de-La-Tour, commune au-dessus du golfe de Saint-Tropez.

Selon Guy Bouchet, procureur adjoint de Draguignan (sud-est), Marc Floris «entretenait ou avait entretenu sur une courte période de temps une relation» avec la jeune femme, mère d'une fillette d'une dizaine d'années, et a été identifié par les images de vidéosurveillance de la copropriété et par l'analyse du téléphone de la victime.

A Gréolières, un jeune couple, Pierre et Virginie, pense que l'homme, salarié d'une société de travaux publics, sera difficile à trouver s'il veut vraiment se cacher: «Laval, c'est la montagne. Là-bas c'est 1100 m. C'est un fils de chasseur et tout jeune il a été initié à la chasse avec des gens du village. Il connaît très bien et c'est pour ça que je leur souhaite bien du courage aux gendarmes, il y a des grottes, des tunnels, des vestiges de la guerre aussi. Donc si on ne connaît pas, même avec une brigade cynophile, étant chasseur, il a de quoi brouiller les pistes».

«Il y a plein de grottes là-bas, s'il veut, il peut se cacher pendant des semaines», a également témoigné un chasseur.