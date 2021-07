EN DIRECT | 25 ans depuis le déluge du Saguenay

Pour une deuxième journée, les équipes de LCN proposent une couverture spéciale des 25 ans du déluge du Saguenay.

Le chef d’antenne Michel Jean présente l’émission 100% Nouvelles en direct du Saguenay lors de laquelle il rencontre plusieurs témoins et rescapés des événements.

Du 19 au 21 juillet 1996, les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Côte-Nord étaient frappées par de terribles inondations, désormais connues sous l’appellation de «déluge du Saguenay». Le torrent a tué 10 personnes et fait des milliers de sinistrés.

TÉMOIGNAGES

- Saguenay, 25 ans plus tard: la petite maison blanche qui a survécu

Il y a 25 ans, une seule maison a survécu au déluge dans le quartier du Bassin à Chicoutimi, au-dessus de la rivière du même nom. Le quartier a été submergé et l’ensemble des maisons a été emporté par le fort courant des eaux. La petite maison blanche est la seule à avoir survécu et est devenue le symbole de la résilience des gens du Saguenay.

- «Le coffre-fort de la Caisse populaire n’a jamais été retrouvé»

Il y a 25 ans le Québec vivait une de ses catastrophes naturelles les plus marquantes avec le déluge du Saguenay. Le 19 et le 20 juillet 1996, la pluie intense et la crue des rivières ont provoqué un véritable déluge en arrachant presque tout sur son passage.

À l’origine de la catastrophe, des précipitations soutenues et surtout incessantes pendant trois jours, se souvient l’ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay.

- Déluge du Saguenay: «J’avais une grande peine, puis aussi une révolte»

Guylaine Simard avait 39 ans lors du déluge du Saguenay en 1996. Celle qui dirige aujourd’hui le Musée du Fjord était aux premières loges de cette terrible tragédie.

Il y a 25 ans, le secteur de Grande-Baie était submergé par la Rivière Ha! Ha! et emportait plusieurs dizaines de maisons, en plus de faucher la vie de deux jeunes enfants, Andréa et Mathieu Paquet-Garceau, âgés de 7 et 9 ans.

- Saguenay, 25 ans plus tard: les filles d'un couple disparu témoignent

«Le fait qu’ils soient morts si jeunes et ensemble, ça a fait en sorte qu'on a voulu réaliser nos rêves», dit Mme Lemieux. «Toute notre famille s'est soudée. On a gardé le positif de ce grand deuil-là, mais on a décidé de foncer et de réaliser nos rêves et c’est ce qu’on fait encore aujourd’hui.»

- Déluge du Saguenay: sa propriété sauvée par une statue du Sacré-Cœur?

Un habitant du secteur La Baie, Kelley Claveau, a assisté à la destruction de son quartier lors des inondations tragiques de juillet 1996, mais sa maison et son dépanneur adjacent ont été épargnés par les flots.