Grève des ambulanciers de Québec

Les ambulanciers paramédicaux de Québec sont en grève pour une durée illimitée depuis 6h, ce mardi matin, en raison d’absence de discussion avec l’employeur en matière monétaire.

Ainsi, plus de 360 ambulanciers paramédicaux de la région se joignent à une mobilisation de grève qui touche plusieurs autres régions et le secteur privé. Les ambulanciers d’Urgence-Santé sont en grève depuis le 14 juin, alors que ceux de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Charlevoix et Montmagny le sont depuis le 14 juillet.

Les services ambulanciers ne seront pas affectés, ce sont plutôt les services administratifs qui seront touchés.

«Les paramédics ne se déplaceront plus dans les urgences. Si le patient instable, ils vont le transporter en salle de réanimation, sinon, on va arrêter au triage. À ce moment-là, ce sera l’hôpital qui va s’assurer de transporter le patient à son lit», cite en exemple Frédéric Maheux, président de l’Association des travailleurs du préhospitalier (APTH).

Les travailleurs – sans convention collective depuis avril 2020 – dénoncent l’absence de discussion avec l’employeur en matière monétaire. Les principaux points qui achoppent concernent essentiellement les assurances, le fonds de pension, les salaires, les vacances et la surcharge de travail.

M. Maheux déplore le fait que tout le monde se renvoie la balle pour régler la situation qui, elle, reste au point mort. Avec cette grève, il espère mettre de la pression sur le ministère de la Santé et l’employeur.

En compagnie d’Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec – Chaudière-Appalaches, il dénonce le fait que les ambulanciers sont souvent oubliés. M. Maheux cite en exemple la prime COVID et la vaccination.

«[On nous a dit] qu’on laissait les vaccins à ceux qui sont en contact étroit avec les patients. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà assis dans une ambulance, mais si ce n’est pas étroit avec un patient, je ne sais pas c’est quoi», fait-il valoir.

«Les paramédics sont souvent les enfants oubliés du système de santé. Même pendant la pandémie on a annoncé des primes pour les travailleurs de la santé et les paramédics ont dû se mobiliser pour avoir droit aux mêmes primes, renchérit Mme Gingras. Ça démontre l’importance que le gouvernement et le Conseil du trésor accordent à ce métier-là.»

Une entente de principe sur le volet normatif est survenue il y a près d’un an.

Si le volet monétaire ne se règle pas d’ici septembre, les moyens de pression pourraient être accentués.