La prudence est de mise autour des chantiers routiers

Malgré le début des vacances de la construction, les chantiers routiers continuent leurs opérations, et le ministère des Transports demande aux automobilistes de redoubler de prudence autour de ceux-ci.

Sur les principaux axes routiers de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent, on compte au moins 15 entraves. Les touristes, nombreux à ce temps-ci de l’année, devront s’armer de patience en parcourant les routes de ces régions.

« On invite les gens à s’informer au 511 avant de partir pour planifier ses déplacements. On demande aussi aux gens de respecter la signalisation, même s’il n’y a pas de travailleurs sur le chantier. C’est important de respecter la vitesse en place, parce que parfois il peut y avoir des dépressions de chaussées et des obstacles », explique Sarah Gaudreault, porte-parole du ministère des Transports.

*Visionnez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus*