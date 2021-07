EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 16H50

PLANÉTAIRE

Cas: 191 785 538

Morts: 4 122 507

ÉTATS-UNIS

Cas: 34 201 446

Morts: 609 740

CANADA

Ontario: 548 347 cas (9294 décès)

Québec: 376 519 cas (11 235 décès)

Alberta: 232 806 cas (2316 décès)

Colombie-Britannique: 148 487 cas (1763 décès)

Manitoba: 57 204 cas (1165 décès)

Saskatchewan: 49 450 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5873 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2346 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 502 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 423 977 (26 503 décès)

NOUVELLES

16h39 | «Hausse dramatique» des cas de COVID-19 à Cuba

Cuba connaît une «augmentation dramatique» des cas de COVID-19 dans plusieurs de ses provinces où circule notamment le variant Delta, a indiqué mercredi l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

AFP

16h13 | Frontière américaine fermée: «il faudra tolérer un certain niveau de risque»

Le gouvernement américain devra «arriver à un point où il faudra tolérer un certain niveau de risque» lié à la COVID-19 et rouvrir ses frontières, croit l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest.

15h13 | Les tenanciers de bars veulent rester ouverts plus longtemps

Les tenanciers de bars ont réclamé, mercredi, que Québec ramène à la normale les heures d'ouverture et de service dans les bars.

14h46 | 5000 manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants en Grèce

Environ 5000 personnes ont manifesté mercredi en Grèce, dont 3000 dans le centre d'Athènes, contre la vaccination obligatoire des soignants et du personnel des maisons de retraite, d'après la police.

AFP

14h36 | Japon: déjà des contaminations dans la population à cause des Jeux olympiques?

Le sombre nuage de la COVID-19 plane plus que jamais sur les Jeux olympiques de Tokyo 2021, alors que le pays enregistre des records de nouvelles infections quotidiennes, et que la tenue de l’événement sportif serait même déjà responsable de la transmission de cas.

12h17 | En France, le pass sanitaire obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs

«Préparez vos justificatifs»: pour aller au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs, les Français doivent désormais présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif, alors que le nombre des contaminations a bondi de 140% en une semaine.

AFP

11h15 | COVID-19: le vaccin Pfizer/BioNTech produit au Cap pour fournir l’Afrique dès 2022

Les laboratoires Pfizer et BioNTech vont réaliser dès 2022 l'étape finale de la production de leur vaccin contre la COVID-19 au Cap, en Afrique du Sud, pour fournir largement le continent africain où le manque de doses freine les campagnes d'immunisation.

11h | Le Québec enregistre 103 infections

Le Québec rapporte 103 cas de COVID-19 et aucun décès, portant le total à 376 519 personnes infectées et 11 235 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 76 infections et aucun décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 JUILLET 2021

-376 519 personnes infectées (+103)

- 11 235 décès (-)*

- 72 personnes hospitalisées (-5)

- 21 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 14 885 pour un total de 11 023 470

- 100 819 doses administrées s'ajoutent, soit 99 327 dans les dernières 24 heures pour un total 10 268 575 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 32 865 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 301 440.

*Un total de 11 235 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

On garde le cap sur notre plan de match d’atteindre 75% de vaccination chez les 12+ au 31 août.



On le voit partout ailleurs : une 4e vague frapperait les non-vaccinés et leurs proches en premier. Il est minuit moins une pour obtenir votre 1ière dose. https://t.co/L33YHCLOx3 — Christian Dubé (@cdube_sante) July 21, 2021

10h59 | L'espérance de vie des Américains a chuté d'un an et demi en 2020

L'espérance de vie des Américains s'est réduite d'un an et demi en 2020, la plus forte chute depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon la principale agence fédérale de santé publique qui en attribue grandement la cause à la pandémie de COVID-19.

10h | Le variant Delta sera prédominant dans les prochains mois, prévoit l'OMS

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit que le variant Delta, très contagieux et qui est d'ores et déjà à l'origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de COVID dans de nombreux grands pays, soit prédominant dans les prochains mois.

AFP

9h50 | La frontière américaine fermée jusqu'au 21 août

La frontière américaine demeurera fermée aux Canadiens jusqu’au 21 août prochain, a annoncé le département de la sécurité intérieure des États-Unis mercredi.

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis le 21 mars 2020 aux voyages non essentiels.

7h16 | COVID-19: le vaccin Pfizer/BioNTech produit au Cap pour fournir l’Afrique dès 2022

Les laboratoires Pfizer et BioNTech vont réaliser dès 2022 l’étape finale de la production de leur vaccin contre la COVID-19 au Cap, en Afrique du Sud, pour fournir largement le continent africain où le manque de doses freine les campagnes d’immunisation.

AFP

7h04 | Des anticorps détectés chez quelque deux tiers des Indiens

Quelque deux tiers de la population indienne pourrait avoir été contaminés par la COVID-19, selon une étude gouvernementale publiée mardi.

6h50 | Des proprios de cabanes à sucre digèrent mal les choix de Legault

Des propriétaires de cabanes à sucre qui font leur pain et leur beurre en organisant des mariages pendant une bonne partie de l’année digèrent mal que le gouvernement Legault tarde à les laisser ouvrir leurs portes comme avant.

Photo Francis Halin

5h36 | JO-2020: les sports commencent, la course contre la COVID continue

Deux salles, deux ambiances: alors que le softball et le football ont ouvert le bal des épreuves sportives des Jeux olympiques de Tokyo mercredi, le patron de l'organisation mondiale de la santé a rappelé que «la course contre le virus» de la COVID-19 n'était toujours pas gagné.

5h09 | Le pass sanitaire désormais obligatoire en France dans les lieux de culture et de loisirs

5h07 | COVID-19: la CAQ dévoile ses sondages

Le gouvernement Legault a finalement dévoilé, mardi, les résultats des sondages qu’il mène depuis le tout début de la pandémie pour mesurer l’adhésion de la population aux mesures sanitaires.