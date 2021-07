Justin Bieber établit un record aux États-Unis

Justin Bieber est devenu, cette semaine du 23 juillet, le plus jeune artiste solo à atteindre 100 entrées dans le Billboard Hot 100, grâce à son nouvel album, Stay. Le titre, en duo avec The Kid Laroi, arrive à la troisième place du classement, donnant au chanteur sa 100e entrée dans le fameux classement.

À vingt-sept ans, quatre mois et trois semaines, Justin Bieber atteint la barre avec plus d’un an d’avance par rapport à son compatriote canadien Drake, qui détenait le record depuis 2015. Lil Wayne est maintenant troisième après avoir obtenu son 100e succès dans le Hot 100 à l'âge de 29 ans.

Il a fallu exactement douze ans à Justin Bieber pour atteindre ce score : il est apparu pour la première fois dans le classement lorsque One Time a été lancé. Il avait 15 ans à l'époque. Mais il est peu probable que Justin Bieber atteigne le record de Drake pour le plus grand nombre de hits du Billboard Hot 100 : le rappeur en a déjà 235 à son actif.