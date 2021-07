CF Montréal: la séquence freinée à six matchs

La séquence de matchs sans défaite du CF Montréal s’est arrêtée à six à la suite d’une défaite de 1 à 0 contre le New York City FC, mercredi soir, au Red Bull Arena.

La formation montréalaise, souvent apathique ou débordée, n’a donc pas réalisé de nouveau record d’équipe en MLS en plus de jouer l’un de ses moins bons matchs depuis un bon moment.

C’est un but d’Ismael Tajouri-Shradi (29e minute) qui a fait la différence dans cette rencontre disputée encore une fois en lieu neutre, le Yankee Stadium n’étant pas disponible. L’autre match entre les deux équipes a été joué à Orlando, au début du mois.

Rotation

À un second match d’une série de trois en huit jours, Wilfried Nancy a fait tourner son effectif avec cinq changements, donnant un repos à Mason Toye et à Djordje Mihailovic, entre autres.

Sans Toye devant, il a fait confiance à Bjørn Johnsen et à Sunusi Ibrahim, qui n’ont pas démontré une grande complicité.

«En deuxième mi-temps, on avait un peu plus de mal à toucher les joueurs dans la profondeur. On voulait voir quelque chose de différent tout en considérant notre match dans quelques jours.

«Dans les dix dernières minutes, on a manqué de liant dans le jeu. On avait du mal un peu à trouver de la vitesse et à le mettre en danger dans le dernier tiers.»

L’équipe demeure tout de même à égalité avec Orlando au quatrième rang dans l’Est avec 22 points, mais New York s’est rapproché à 20 points.

Défense évasée

Pour un second match consécutif, la défensive montréalaise a été très évasée, laissant beaucoup d’espace aux attaquants adverses. Les absences de Kamal Miller et de Kiki Struna se sont vraiment fait sentir.

On a aussi constaté un manque de communication entre James Pantemis et ses défenseurs. Pantemis a aussi eu du mal à juger certains ballons et ça devient un peu inquiétant. C’est ce qui a mené au but d’Ismael Tajouri-Shradi à la 29e minute. Dos au ballon dégagé par Luis Barraza, Zorhan Bassong a mal jugé le ballon qui a en plus bondi loin de lui pendant que Pantemis ne communiquait pas avec son défenseur.

«On n’a pas été clairs sur le but et sur le long duel où James avance et s’arrête. J’ai senti ça aussi», a convenu Nancy.

Le défenseur central Kiki Struna a terminé sa quarantaine et a recommencé à s’entraîner au Centre Nutrilait. Il n’a pas accompagné l’équipe au New Jersey.