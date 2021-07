Les développements sur le coronavirus du 22 juillet

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23H10

PLANÉTAIRE

Cas: 192 516 387

Morts: 4 134 948

ÉTATS-UNIS

Cas: 34 282 698

Morts: 610 190

CANADA

Ontario: 548 794 cas (9307 décès)

Québec: 376 429 cas (11 238 décès)

Alberta: 232 956 cas (2318 décès)

Colombie-Britannique: 148 730 cas (1763 décès)

Manitoba: 57 322 cas (1167 décès)

Saskatchewan: 49 556 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5880 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2347 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 534 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 424 871 (26 523 décès)

NOUVELLES

18h44 | «Le variant Delta adore les gens non vaccinés»

Le Québec semble épargné, pour le moment, par le variant Delta, mais en observant la situation ailleurs dans le monde, les experts constatent qu’il s’attaque particulièrement aux personnes non vaccinées.

17h33 | L'Argentine se plaint de retards de livraisons du Spoutnik V

L'Argentine s'est plainte auprès de la Russie de retards dans la livraison de doses du vaccin antiCOVID Spoutnik V, brandissant la menace d'une rupture du contrat, a annoncé jeudi le gouvernement argentin.

16h24 | Pass sanitaire obligatoire en Italie à partir du 6 août

L'Italie va introduire le 6 août un pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux fermés comme les bars et restaurants, a décidé jeudi soir le gouvernement dirigé par Mario Draghi.

AFP

16h10 | Le syndrome de Guillain-Barré répertorié comme effet secondaire «très rare» du vaccin Johnson & Johnson

L'Agence européenne du médicament (EMA) a répertorié jeudi le syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique, comme effet secondaire «très rare» du vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson.

AFP

14h09 | Le Québec doit-il craindre le variant Delta?

Le variant Delta qui fait trembler la planète et exploser les cas de COVID-19 dans plusieurs pays est encore loin de devenir le variant dominant au Québec.

AFP

14h07 | L’Université McMaster exigera aussi à ses résidents d’être vaccinés

Après l’Université d’Ottawa la semaine dernière, l’Université McMaster de Hamilton, en Ontario, a annoncé à son tour mercredi qu’elle exigera aussi à ses résidents d’être pleinement vaccinés à la rentrée.

12h50 | Les cas de COVID explosent en France, l'hôpital craint l'onde de choc

Avec plus de 20 000 cas par jour, dix fois plus qu'il y a un mois, les contaminations à la COVID-19 explosent en France à cause du variant Delta. Et les autorités redoutent les conséquences de cette reprise épidémique sur les hôpitaux et les services de réanimation.

12h25 | UE : plus de la moitié des adultes totalement vaccinés contre la COVID-19

Deux cents millions d'Européens ont été complètement vaccinés contre le Covid-19, soit plus de la moitié de la population adulte, a annoncé jeudi la Commission européenne qui a fixé un objectif de 70% d'adultes vaccinés cet été.

11h43 | La majorité des nouveaux cas parmi les Québécois non vaccinés

Au Québec, comme ailleurs, la tendance se confirme: la quasi-totalité des nouveaux cas de COVID-19 et de ses variants sont détectés parmi ceux qui boudent le vaccin ou qui ne sont pas encore pleinement vaccinés.

11h28 | Israël propose un retour partiel au «passeport sanitaire»

Le cabinet ministériel chargé de la lutte anticoronavirus en Israël a proposé jeudi un retour au pass sanitaire pour les événements rassemblant plus de 100 personnes, un projet qui doit encore être entériné par le gouvernement dans le pays où les cas augmentent.

11h | Le Québec rapporte 99 nouveaux cas

Le Québec rapporte 99 cas de COVID-19 et trois décès, portant le total à 376 429 personnes infectées et 11 238 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 103 infections et aucun décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 JUILLET 2021

- 376 429* personnes infectées (+99)

- 11 238 décès (+3)

- 71 personnes hospitalisées (-1)

- 21 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 14 363 pour un total de 11 037 833

- 105 088 doses administrées s'ajoutent, soit 103 164 dans les dernières 24 heures pour un total 10 373 663 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 33 553 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 407 216.

*Une mise à jour traduit un changement dans la répartition régionale. Au total,189 cas confirmés, dont 20 cas confirmés depuis de début de la troisième vague, sont ainsi retirés au cumulatif depuis le début de la pandémie car ils s’avèrent des doublons.

10h35 | Sur le point d’être intubés, des patients implorent de recevoir le vaccin

Des patients atteints de la COVID sur le point d’être intubés implorent d’être vaccinés, mais il est malheureusement trop tard. C’est la triste réalité racontée par une docteure qui œuvre à l’hôpital Grandview Medical Center à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis.

Facebook

10h35 | France: les cas de COVID explosent, l'hôpital craint l'onde de choc

Avec plus de 20 000 cas par jour, dix fois plus qu'il y a un mois, les contaminations au COVID-19 explosent en France à cause du variant Delta. Et les autorités redoutent les conséquences de cette reprise épidémique sur le hôpitaux et les services de réanimation.

AFP

10h19 | COVID-19: la chanteuse de l'hymne national pour Tampa lutte pour sa vie

Sonya Bryson-Kirksey, qui marque les esprits avec son rouge à lèvres bleu et ses interprétations des hymnes nationaux avant les matchs locaux du Lightning de Tampa Bay depuis huit ans, lutte maintenant pour sa vie après avoir contracté la COVID-19.

9h50 | Le point sur la COVID dans le monde

Voyez l’entrevue avec Jacques Lapierre virologue à la retraite.

9h12 | Union européenne: plus de la moitié des adultes totalement vaccinés contre la COVID-19

Deux cents millions d'Européens sont complètement vaccinés contre la COVID-19, soit plus de la moitié de la population adulte, a annoncé jeudi la Commission européenne qui a fixé un objectif de 70% d'adultes vaccinés cet été.

AFP

8h16 | France: la SNCF promet des contrôles «massifs» du passeport sanitaire

La compagnie ferroviaire française SNCF va effectuer des contrôles «massifs» du pass sanitaire dès qu'il sera obligatoire dans les trains longue distance, début août, a affirmé l'opérateur jeudi.

6h47 | Épidémie de cas contacts au Royaume-Uni: le gouvernement pressé d'agir

Supermarchés, transports et même police... L'épidémie de cas contacts menace de paralyser l'activité du Royaume-Uni, après l'abandon de presque toutes les restrictions en pleine explosion des contaminations et la pression monte sur le gouvernement pour assouplir les règles d'isolement.

6h20 | Japon 2020: un cinquième cas de COVID-19 dans la délégation tchèque

5h44 | Merkel inquiète de la dynamique «exponentielle» des infections

Angela Merkel s'est dite jeudi inquiète de la dynamique «exponentielle» des nouvelles infections à la COVID-19 en Allemagne, notamment en raison de la progression du variant Delta, exhortant la population à se faire vacciner.

5h41 | La pandémie aura un impact «à long terme» sur la santé mentale

La pandémie de coronavirus aura un impact «à long terme» sur la santé mentale des populations, a averti jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à l'occasion d'une réunion à Athènes de ministres et responsables de la Santé.

AFP

5h16 | Très inconfortables, les masques à fenêtre boudés par les éducatrices en garderies

Si inconfortables, les masques à fenêtre transparente destinés aux garderies ne sont plus utilisés par les éducatrices. Résultat : les stocks s’empilent et envahissent les bureaux coordonnateurs, responsables de leur distribution.

Photo courtoisie

4h40 | Épidémie de cas contacts au Royaume-Uni: les distributeurs tirent la sonnette d'alarme

La fédération des distributeurs britanniques a exhorté le gouvernement à assouplir les règles imposant aux cas contacts de malades du coronavirus de s'isoler, qui menacent l'approvisionnement des supermarchés avec la flambée des contaminations au Royaume-Uni.

4h15 | La Chine dénonce «l'arrogance» de l'OMS sur les origines de la pandémie

«Arrogance» et «manque de respect». En termes vifs, la Chine a critiqué jeudi la demande de l'OMS de poursuivre sur son sol l'enquête sur les origines de la COVID-19, et démenti une nouvelle fois la théorie d'une fuite de laboratoire.

AFP

0h23 | République dominicaine: 3e dose de vaccin pour le président

Le président dominicain Luis Abinader a reçu mercredi une troisième dose de vaccin anti-COVID, appelant la population du pays caribéen à suivre son exemple.