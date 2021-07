Surchauffe immobilière: 33 jours pour vendre une maison, un record

Le délai moyen pour conclure une transaction immobilière dans la grande région de Montréal, à partir du moment où une propriété est mise en vente, est de 33 jours, soit deux fois plus vite qu’à pareille date l’an dernier.

Le marché de l’immobilier est favorable aux vendeurs puisqu’il y a moins de propriétés disponibles sur le marché que de demande.

À Laval, par exemple, le nombre de transactions au deuxième trimestre a grimpé de 63%.

Sur la Rive-Sud de Montréal, cette hausse est de 54% en comparaison à l’année dernière.

Les prix des maisons sont d’ailleurs en hausse partout dans la région métropolitaine.

Pour une maison unifamiliale, le prix médian a atteint le demi-million de dollars, sans compter les sommes d’argent qui doivent être investies pour effectuer des travaux sur la demeure.

Un casse-tête pour les acheteurs

En raison du contexte immobilier favorable aux vendeurs, la recherche d’une nouvelle propriété s’avère difficile pour les acheteurs.

Un nouveau résident de Laval était à la recherche d’un chalet, mais devant les difficultés qu’il a rencontrées, il a revu ses plans.

«Ça a été difficile. Il y avait surenchère. Pour un chalet, il y avait 22 offres d’achat dessus. Nous, on avait mis 45 000$ de plus on ne l’a pas eu. Un autre, on a mis 25 000$ de plus et on ne l’a pas eu. Donc finalement, on s’est un petit peu découragé. On s’est mis à regarder de terrains et après ça, on a mis ça sur «hold» parce qu’on savait que ça ne donnait rien. C’est beaucoup de temps et d’énergie les week-ends parce qu’on travaille la semaine», raconte Bruno Girard.

Bonne nouvelle pour les acheteurs, cependant, les experts prévoient un certain essoufflement dans les prix au cours des prochains mois.

- d’après les informations de Chu Anh Pham