Un octogénaire sherbrookois retrouvé à 500 km de chez lui

Maurice Lampron, cet homme de 80 ans porté disparu depuis samedi, à Sherbrooke, a été retrouvé sain et sauf à plus de 500 km de chez lui.

L’octogénaire a pu être localisé après avoir utilisé sa carte bancaire dans le secteur de Forestville, sur la Côte-Nord.

Les policiers sherbrookois ont fait appel à leurs collègues de la Sûreté du Québec pour aller chercher M. Lampron, un ancien camionneur habitué aux longs trajets.

Selon les autorités, l’homme était «en bonne santé, mais confus».

Il a été confié à un CLSC de la région et sa famille allait à sa rencontre jeudi matin.

«On se trouve privilégiés d’avoir un dénouement comme ça», a dit à TVA Nouvelles la fille de M. Lampron, Sonia Lampron.

Elle a aussi relaté ceci à la suite d'une conversation au téléphone avec M. Lampron: «C’est comme s’il était un peu plus jeune, dans le sens qu’il était encore un camionneur. Il a mentionné qu’il était fatigué de trotter comme ça et qu’il voulait prendre sa retraite. On est d’accord avec lui, on ne va pas l’obstiner là-dessus».

Maurice Lampron avait quitté son domicile en voiture samedi et n'avait pas été revu depuis.